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SOOP이 스트리머들의 안정적인 방송 운영과 성장을 지원하기 위해 관련 정보와 지원 제도를 한데 모은 통합 플랫폼을 선보인다.

SOOP은 25일 ‘스트리머 지원 센터’를 새롭게 오픈했다고 밝혔다. 기존에 각각 운영되던 신입 스트리머 지원과 콘텐츠 지원센터 등의 정보를 하나의 페이지로 통합해 스트리머들이 활동 단계와 필요에 따라 적합한 지원 프로그램을 쉽게 찾고 활용할 수 있도록 했다.

지원 센터 메인 화면에서는 SOOP의 주요 소식과 함께 개인별 방송 활동 리포트를 확인할 수 있다. 방송 기본 지표를 비롯해 주요 채팅 키워드, 방송 참여 이용자 현황 등이 제공돼 스트리머가 자신의 방송 흐름과 시청자 반응을 파악하는 데 도움을 준다. 향후에는 베스트 스트리머 선정 점수도 공개하고, 방송 활동에 유용한 데이터 항목을 지속해서 늘려갈 예정이다.

센터는 크게 ▲신입 지원 ▲스타 스트리머 ▲콘텐츠 지원센터 ▲스트리머 가이드 등 네 가지 메뉴로 운영된다.

‘신입 지원’에서는 성장 프로그램인 ‘루키존’의 선발 조건과 혜택, 신청 절차를 안내한다. 방송 활동을 통해 포인트를 쌓고 상품으로 교환할 수 있는 신입 스트리머 리워드 제도도 마련돼 있으며, 현재까지 적립한 포인트 현황도 확인할 수 있다.

‘스타 스트리머’ 메뉴에서는 먹방과 여행, 스포츠 등 여러 분야에서 활동 중인 스트리머를 소개한다. 베스트 스트리머와 파트너 스트리머의 선정 기준, 제공 혜택 등도 함께 안내해 활동 영역과 단계에 따른 정보를 제공한다.

콘텐츠 제작을 위한 지원 정보는 ‘콘텐츠 지원센터’에서 확인할 수 있다. SOOP은 2016년부터 심사를 통해 콘텐츠 제작비를 지원하는 프로그램을 운영해 왔다. 제작비뿐 아니라 방송 장비 대여와 재료비, 여행 경비, VOD 편집, 기술 지원, 홍보 등 기획부터 제작까지 필요한 다양한 항목을 지원한다. 스트리머는 해당 메뉴에서 지원 내용을 살펴보고 신청할 수 있다.

‘스트리머 가이드’는 방송 운영과 수익 창출에 필요한 정보를 담았다. 별풍선과 구독, 광고 수익 등 주요 수익 모델을 비롯해 프릭샷과 모바일 방송 등 플랫폼 기능의 사용법을 안내한다. 실시간 기술 상담과 원격 지원을 제공하는 테크 스트리머 제도, 건전한 방송 환경을 위한 교육 자료도 마련했다.

지원 센터 개설을 기념한 이벤트도 진행한다. 퀴즈 정답 맞히기와 스트리머 소원 이벤트, 리워드 포인트 사용 인증, 콘텐츠 지원센터 신청 등 총 네 가지 프로그램으로 구성된다. 특히 콘텐츠 지원센터 신청 이벤트에 참여하면 기존 지원금에 더해 30만 원의 추가 지원금을 받을 수 있다.

SOOP 관계자는 “신입부터 파트너까지 모든 스트리머가 방송 활동에 필요한 정보와 지원 제도를 한곳에서 편리하게 확인하고 활용할 수 있도록 지원 센터를 마련했다”며 “앞으로도 스트리머들이 방송과 콘텐츠 제작에 집중할 수 있도록 관련 정보와 지원을 꾸준히 확대하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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