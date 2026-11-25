사진 = 하이브

그룹 방탄소년단(BTS)이 싱가포르 전역을 축제의 장으로 꾸민다. 해변부터 도심 랜드마크, 공항, 테마파크까지 방탄소년단의 음악과 콘텐츠로 물들일 예정이다.

25일 방탄소년단의 도시형 축제 ‘BTS THE CITY ARIRANG - SINGAPORE’의 예상 이미지가 공개됐다. 싱가포르 관광청과 협력해 역대 최장 기간, 최대 규모로 진행되는 이번 프로젝트는 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 주제로 도시 곳곳을 꾸민다.

사진 = 하이브

싱가포르 대표 휴양지인 센토사섬 팔라완 비치에는 타이틀곡 ‘SWIM’(스윔)의 메시지인 ‘KEEP SWIMMING’을 형상화한 ‘수영하는 캐릭터’가 유유히 떠 있다. 가로 약 10미터 크기의 픽셀아트 조형물은 크리스마스 튜브와 산타 모자로 단장해 연말 분위기를 더한다. 해변에서는 비치 파티와 1500대의 드론이 밤하늘을 수놓는 쇼도 펼쳐진다.

가든스 바이 더 베이의 슈퍼트리 그로브는 붉은 조명으로 물든다. 하늘을 향해 높이 뻗은 거대한 나무 구조물에 붉은 조명이 촘촘하게 들어선다. 어둠 속에서 붉게 빛나는 슈퍼트리가 도심 한가운데 우뚝 솟아 존재감을 뽐낸다. 이곳에서는 12월 12일부터 22일까지 ‘아리랑’의 수록곡에 맞춰 색이 변하는 라이트 & 뮤직 익스피리언스(Light & Music Experience)가 열린다.

리조트 월드 센토사에서는 방탄소년단의 음악에 맞춘 불꽃놀이가 펼쳐진다. 유니버설 스튜디오 싱가포르의 웅장한 성곽과 호수를 배경으로 수십 갈래의 불꽃 줄기가 하늘을 향해 솟구치는 장면이 예고됐다. 테마파크의 이국적인 풍경에 화려한 불꽃과 음악이 더해져 색다른 볼거리를 선사할 전망이다.

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싱가포르의 대표 관광 명소인 마리나 베이 일대의 야경도 달라진다. 도시의 상징인 멀라이언 사자상이 붉은 조명을 밝힌 채 웅장한 물줄기를 뿜어낸다. 뒤편의 풀러턴 호텔 외벽과 싱가포르강 주변 교량에도 같은 색의 조명이 들어온다. 매일 오후 7시부터 다음 날 오전 1시까지 이어지는 라이트업을 통해 도심 곳곳에서 축제 분위기를 느낄 수 있다.



이밖에도 싱가포르의 관문인 주얼 창이의 세계 최대 실내 폭포 레인 보텍스와 만다이 야생동물 리저브의 대형 360도 글로브가 ‘더 시티’ 테마로 새롭게 단장한다. 한정판 교통카드와 공유자전거 등도 마련돼 방문객들이 이동하는 동안 축제 분위기를 즐길 수 있다.

사진 = 하이브

방탄소년단은 오는 12월 17일과 19일, 20일, 22일 총 4회에 걸쳐 싱가포르 내셔널 스타디움에서 월드투어 ‘아리랑’을 개최한다. 이번 아시아 투어 단일 지역 기준 최다 회차 공연이다.

미국 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 28일 자)에 따르면 방탄소년단의 ‘아리랑’은 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 73위에 올랐다. 35주 연속 차트에 진입하며 미니 6집 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’와 타이기록을 세웠다. 타이틀곡 ‘SWIM’은 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에서 각각 24위와 11위를 기록했으며 수록곡 ‘NORMAL’은 ‘글로벌 200’ 195위로 재진입했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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