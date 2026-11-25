사진=AP/뉴시스

새 둥지, 찾았다.

김하성이 디트로이트 타이거스 유니폼을 입는다. MLB닷컴, ESPN 등 현지 매체들은 25일 김하성이 디트로이트와 1년 500만 달러 계약에 합의했다고 밝혔다. 100만 달러의 인센티브가 별도로 걸려 있어 이를 모두 충족할 경우 김하성은 최대 600만 달러(약 80억 원)를 받게 된다.

반등을 꾀한다. 김하성의 2026시즌은 어두웠다. 시즌 전 애틀랜타 브레이브스와 1년 2000만 달러에 계약했지만 부상과 부진이 겹쳤다. 비시즌 손가락 부상을 당해 스프링캠프를 정상적으로 소화하지 못한 것이 대표적이다. 복귀한 후에도 좀처럼 제 기량을 드러내지 못했다. 주전 경쟁에서도 밀렸다. 51경기서 타율 0.116(129타수 15안타), 9타점 11득점 등에 그쳤다.

시즌을 마치고 FA 시장에 나선 상황. 디트로이트가 손을 내밀었다. MLB닷컴은 김하성에 대해 “2023년 샌디에이고 파드리스에서 골든글러브를 수상했던 선수로, 과거에도 디트로이트로부터 관심을 받은 바 있다”고 설명했다. 그러면서 “김하성은 최근 두 시즌 연속 부상과 싸웠다. 디트로이트는 부상에서 벗어난 김하성이 반등 시즌을 만들어낼 거라 기대하고 있다”고 전했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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