2026 MAMA AWARDS 전경. 사진=CJ ENM

CJ ENM의 글로벌 K-팝 시상식 ‘2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)’가 아시아를 비롯해 미국과 유럽 등 세계 주요 외신의 집중 조명을 받았다.

지난 20~21일 일본 오사카에서 열린 2026 마마 어워즈는 뮤직 인터스텔라(A MUSIC INTERSTELLAR)를 콘셉트로 세대를 아우르는 아티스트 라인업과 장르의 경계를 허문 협업 무대를 선보였다.

CJ ENM에 따르면 미국 엔터테인먼트 전문 매체 데드라인(Deadline)은 제작진의 인터뷰를 인용해 마마 어워즈의 제작 역량과 비전을 조명했다. 미국 경제 전문지 포브스(Forbes)는 이번 시상식에서 공개된 차기 글로벌 프로젝트와 현장 분위기를 보도하며 K-팝의 현재와 미래를 보여주는 무대라는 점에 주목했다. 음악 전문 매체 빌보드(Billboard) 역시 주요 수상 결과와 아티스트들의 활약상을 전했다.

프랑스에서는 공영방송 채널 프랑스4(France 4)를 통해 시상식이 방영되며 유럽 시청자들과의 접점을 넓혔다.

인도 유력 일간지 인디언 익스프레스(The Indian Express)는 세대를 아우르는 라인업과 특별 컬래버레이션 무대를 주요 관전 포인트로 꼽았다. 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅과 국민 캐릭터 아기공룡 둘리의 이색 만남, CL과 올데이 프로젝트의 합동 무대, 영화 ‘듄: 파트 3’와 엔하이픈의 협업 퍼포먼스 등을 소개했다. 빌보드 브라질과 중앙아시아 매체 쿠르시브 미디어(Kursiv Media) 등도 주요 수상 결과와 현장 분위기를 전했다.

개최지인 일본에서도 현지 언론의 취재 열기가 이어졌다. 오리콘 뉴스와 모델프레스 등은 이틀간 레드카펫과 본 시상식 현장을 밀착 보도하며 아티스트들의 무대와 관객들의 반응을 전했다. 야후 재팬은 올해 처음 선보인 온·오프라인 연계 팬 참여형 페스티벌 ‘마마 팬 페스타(MAMA FAN FESTA)’를 통해 오사카 도심으로 K-팝 축제의 영역을 확장한 점에 주목했다.

이번 시상식은 엠넷플러스(Mnet Plus)와 유튜브 등 주요 글로벌 디지털 플랫폼을 통해 전 세계에 생중계됐다.

CJ ENM 관계자는 “시공간을 초월해 음악으로 하나 되는 ‘2026 MAMA AWARDS’만의 차별화된 무대와 기획력에 외신과 음악 팬들이 큰 성원을 보내주셨다”며 “앞으로도 K-POP의 가치를 전 세계에 알리고 글로벌 음악 산업의 흐름을 이끄는 대표 시상식으로서 도전을 멈추지 않을 것”이라고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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