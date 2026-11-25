‘나의 유죄인간’이 임시완과 설인아의 사랑을 비롯해 주요 인물들의 행복한 결말을 그리며 대단원의 막을 내렸다. 악행을 일삼았던 홍은희는 죗값을 치렀고, 위기 속에서도 서로를 지켜온 두 사람은 마침내 해피엔딩을 맞았다.

지난 24일 방송된 tvN 월화드라마 ‘나의 유죄인간’ 최종회에서는 윤미진(홍은희 분)의 범죄가 드러나고 윤이준(임시완 분)과 강재희(설인아 분)가 사랑의 결실을 맺는 과정이 그려졌다.

첫째 누나 윤미진의 음모로 총상을 입었던 윤이준은 가까스로 의식을 되찾았지만, 상황은 여전히 녹록지 않았다. 함께 총에 맞은 강재희가 깨어나지 못한 데다, 아버지이자 태강그룹 회장인 윤태식(최진호 분)으로부터 윤미진의 범죄를 입증할 확실한 증거가 없다면 그가 태강리테일 대표이사직을 연임하게 될 것이라는 이야기를 들었기 때문이다.

반전의 계기는 강재희의 회복이었다. 건강을 되찾은 강재희가 힘을 보태면서 윤이준은 윤미진의 비리를 밝힐 기회를 잡았다. 윤이준은 긴급 이사회에 모습을 드러내 회계팀장 박민환(김도윤 분)이 남긴 USB를 공개하고, 윤미진의 사내 유보금 횡령 사실을 폭로했다. 여기에 강재희가 소속된 형사기동대도 윤미진이 이사회 개최를 앞두고 이사진에게 부당한 이익을 제공하려 했다는 증거를 찾아내면서 결정적인 힘을 보탰다. 결국 윤미진은 자신이 저지른 범죄에 대한 대가를 치르게 됐다.

악의 축이 무너진 뒤 인물들에게는 평온한 일상이 찾아왔다. 특히 윤이준과 강재희는 서로에게 예상치 못한 프러포즈를 건네며 사랑의 결실을 맺었다. 수많은 위기와 고비 속에서도 서로의 편이 되어준 두 사람이 함께할 미래를 약속하는 장면은 달콤한 설렘과 감동을 안겼다.

김시현(김정현 분)과 이혜정(연우 분)에게도 새로운 가능성이 열렸다. 과거 연인의 배신으로 결혼을 앞두고 파혼을 겪었던 이혜정은 한결같은 마음을 보여준 김시현에게 조금씩 마음을 열었다. 당장 연인으로 발전하기보다는 우선 이웃사촌으로 지내보자고 제안하며 관계의 변화를 예고했다. 김시현 역시 환한 미소로 화답해 두 사람의 앞날에 기대를 더했다.

시청률에서도 의미 있는 성과를 거뒀다. 최종회는 전국 가구 평균 5.9%, 최고 7%를 기록했으며 수도권 가구 기준으로는 평균 5.5%, 최고 6.2%를 나타냈다. 전 회차에 걸쳐 케이블 및 종편 채널 동시간대 시청률 1위를 지켰으며, tvN 타깃인 2049 남녀 시청률 역시 전국과 수도권 모두 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐다.

‘나의 유죄인간’은 살인 사건의 진실을 추적하는 미스터리 속에 로맨스와 코미디, 반전을 조화롭게 녹여내며 시청자들의 호응을 얻었다. 박단희 감독은 코믹과 스릴, 로맨스를 넘나드는 연출로 극의 완급을 조절했고, 문수정 작가는 복잡하게 얽힌 인물 관계와 연이어 벌어지는 사건을 탄탄하게 풀어내며 몰입도를 높였다.

배우들의 호흡도 작품의 재미를 더했다. 임시완과 설인아는 서로를 의심하고 경계하던 관계에서 목숨까지 걸고 상대를 지키는 연인으로 변화하는 과정을 설득력 있게 그려냈다. 김정현과 연우 역시 밀고 당기는 어른들의 로맨스를 선보이며 극에 또 다른 설렘을 불어넣었다.

화제성도 이어졌다. ‘나의 유죄인간’은 방송 기간 케이블 및 종편 채널 동시간대 시청률 1위를 유지했으며, 관련 영상 누적 조회 수 약 16억 4000만 뷰를 기록했다. OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol) 기준으로는 아마존 프라임 비디오 TV 쇼 카테고리 종합 차트에서 최고 2위에 올랐고, 전 세계 40여 개 국가 및 지역에서 TOP 10에 진입했다.

태강그룹의 후계자 윤이준과 그를 지키는 강재희의 특별한 로맨스를 중심으로 다채로운 이야기를 펼쳐온 ‘나의 유죄인간’. 각자의 시련을 넘어 저마다의 행복을 찾은 인물들의 모습으로 마지막까지 따뜻한 여운을 남기며 막을 내렸다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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