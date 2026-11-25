사진=PBA 제공

노련함으로 무장한 ‘스페인 3쿠션 전설’ 다니엘 산체스(52, 웰컴저축은행)가 패기의 2009년생 한민준(17)을 완파했다.

24일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2026-27시즌 6차 투어 ‘휴온스 PBA-LPBA 챔피언십’ PBA 128강 2일차서 산체스는 한민준을 세트스코어 3:0으로 제압하고 64강에 올랐다.

산체스는 경기 초반부터 날 선 경기력을 보였다. 공타 없이 3-4-2-1-1-2 득점으로 15:8(6이닝)로 1세트를 선취한 산체스는 2세트엔 1이닝부터 터진 하이런 8점을 앞세워 15:4(5이닝)로 승리, 순식간에 두 세트를 가져갔다. 3세트마저 스코어 4:4로 이어지던 4이닝에 9점 장타를 터트리며 13:4로 승기를 잡았고, 5이닝에 남은 2점을 채워 15:4로 승리, 세트스코어 3:0 승리를 완성했다.

사진=PBA 제공

‘PBA 신성’ 김영원(하림)은 이번 시즌 드림투어(2부) 2회 우승한 김도헌을 세트스코어 3:0으로 제압했다. 1세트를 15:5(10이닝)로 가져간 김영원은 2세트에 하이런 10점을 앞세워 15:4(6이닝)로 승리했고, 3세트마저 15:5(7이닝)로 승리해 경기를 마쳤다.

‘시즌 랭킹 1위’ 조건휘(웰컴저축은행)는 임지훈을 세트스코어 3:1로 꺾었다. 세트스코어 1:1 상황에서 펼쳐진 3세트 경기 초반을 주도한 건 임지훈이었다. 임지훈은 2-5-4-3 연속 득점으로 14:5로 앞서갔다. 하지만 3이닝 동안 득점을 올리지 못했고, 조건휘가 6이닝에 하이런 7점으로 12:14까지 따라갔고, 8이닝에 남은 3점을 채워 15:14(8이닝)로 승리해 세트스코어 2:1로 앞섰다. 기세를 탄 조건휘는 4세트를 15:6(9이닝)으로 이기며 다음 라운드로 올라갔다.

‘벨기에 강호’ 에디 레펀스(하이원리조트)는 애버리지 3.214의 화력을 뽐내며 조병찬을 세트스코어 3:0으로 꺾고 64강에 올랐다. ‘미스터 매직’ 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행)는 승부치기 끝에 김경민을 꺾었다. ‘3쿠션 차세대 기수’ 김준태(하림)와 다비드 마르티네스(스페인·크라운해태)는 각각 세트스코어 3:0으로 최경준 임택동을 물리쳤다.

이날 함께 진행된 LPBA 32강에선 우승을 차지한 ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈)가 이마리를 상대로 세트스코어 3:0으로 승리, 16강 진출을 확정했다. 스롱은 1세트를 11:5(10이닝), 2세트를 11:4(6이닝)로 승리하며 기선 제압에 성공했다. 3세트엔 초반부터 난타전이 펼쳐지며 9:9 박빙의 상황에서 이마리가 6이닝부터 3이닝 연속 공타에 머문 사이, 스롱이 8이닝에 남은 2점을 채우면서 11:9로 승리해 경기를 마쳤다.

정수빈(NH농협카드)은 전어람을 상대로 세트스코어 3:1로 승리해 16강에 합류했다. 세트스코어 1:1에서 정수빈은 3세트와 4세트 모두 11:5로 이겼다. 이미래(하이원리조트)도 히가시우치 나쓰미(일본·크라운해태)를 3:1로 꺾었다. 1세트를 내줬던 이미래는 2세트부터 내리 3개의 세트를 챙기며 기분 좋게 16강에 올랐다. 한슬기(하나카드) 김상아(하림) 백민주(크라운해태)도 16강 진출 티켓을 가져갔다.

대회 5일차인 25일에는 PBA 64강과 LPBA 16강이 펼쳐진다. 오전 11시30분부터 PBA 64강이 다섯턴에 나눠 펼쳐지며, 오후 2시와 7시에는 LPBA 16강이 진행된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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