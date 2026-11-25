사진=AP/뉴시스

황인범(FC포르투)이 친정팀 페예노르트(네덜란드)전 승리에 힘을 보탰다.

포르투는 25일 네덜란드 로테르다의 스타디온 페예노르트에서 끝난 2026~2027 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이지 5차전 원정 경기에서 1-0으로 이겼다. 3연패 뒤 2연승이다. 20위(승점 6)로 올라섰다. 반면 페예노르트는 승점 3(1승4패)으로 32위에 그쳤다.

황인범은 벤치에서 출발했다. 팀이 1-0 앞선 후반 15분 빅터 프롤홀트 대신 그라운드를 밟았다. 지난여름 페예노르트를 떠나 포르투 유니폼을 입었다. 친정팀을 상대로 공격포인트를 올리진 못했으나, 왕성한 활동량으로 리드를 지켜냈다. 올 시즌 공식전 17경기 1골2도움(정규리그 1골1도움)을 기록하고 있다.

포르투는 경기 시작 2분 만에 상대 자책골로 리드를 잡았다. 오스카르 피에투셰프스키의 낮은 크로스가 프롤홀트에게 향했다. 걷어내려던 페예노르트 미드필더 오사마 타갈린의 발에 맞고 굴절돼 골문으로 들어갔다.

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포르투는 후반 43분엔 놀란 가슴을 쓸어내렸다. 페예노르트 나초 페리의 헤더가 골대를 맞고 포르투 골키퍼 디오고 코스타에 품에 안기는 과정에서 주심의 골라인 판독 시계가 오작동해 득점이 선언됐다가 취소되는 해프닝이 일어났다. 위기를 넘긴 포르투는 남은 시간을 버텨내며 승리를 차지했다.

36팀이 참가한 이번 시즌 UCL 리그 페이즈는 각 팀이 8경기씩 치러 1~8위 팀이 16강에 직행한다. 9~24위는 플레이오프(PO)를 통해 16강 진출을 노린다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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