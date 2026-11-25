디즈니 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’가 마지막까지 얽히고설킨 인물들의 사랑과 후회, 운명을 가를 선택을 예고하며 최종회를 향한 기대감을 높였다.

25일 공개된 9~10회 예고 스틸에는 나비에(신민아)와 하인리(이종석)의 한층 깊어진 관계부터 소비에슈(주지훈)의 뒤늦은 후회, 라스타(이세영)의 거침없는 욕망까지 담겨 눈길을 끌었다.

가장 먼저 시선을 끄는 것은 나비에를 다정하게 품에 안은 하인리의 모습이다. 온화한 미소를 짓는 나비에와 그를 향한 애정을 숨기지 않는 하인리의 모습이 설렘을 자아낸다. 서왕국의 왕이 된 하인리는 나비에에게 직접 프러포즈를 건넬 예정으로, 두 사람의 관계가 새로운 국면을 맞을지 관심이 쏠린다. 서로에게 든든한 버팀목이 되기로 한 두 사람이 어떤 약속을 나누게 될지도 관전 포인트다.

반면 이혼 법정에서는 긴장감이 감돈다. 황제 소비에슈와의 관계를 정리하고 스스로 선택한 새로운 삶을 향해 나아가려는 나비에는 마지막 순간까지 흔들림 없는 태도로 황후의 위엄을 보여준다. 그 곁을 지키는 하인리와 달리, 두 사람을 바라보는 소비에슈의 얼굴에는 씁쓸함이 묻어난다. 돌이킬 수 없는 관계 앞에서 뒤늦은 후회와 미련을 드러내는 소비에슈가 어떤 선택을 할지 궁금증을 자극한다.

라스타의 욕망 역시 극 후반부의 긴장감을 끌어올리는 요소다. 황후의 자리를 향한 집착이 더욱 거세지는 가운데, 사랑과 권력, 배신과 후회가 뒤엉킨 황실의 판도가 어떻게 뒤바뀔지 관심이 모인다.

나비에와 하인리의 새로운 출발, 소비에슈의 후회, 황후 자리를 향한 라스타의 야망이 맞물리며 마지막까지 예측하기 어려운 전개가 펼쳐질 전망이다. 과연 각 인물은 원하는 것을 얻을 수 있을까. ‘재혼 황후’ 최종회가 어떤 결말과 여운을 남길지 기대가 커지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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