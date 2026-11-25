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배우 홍은희가 ‘나의 유죄인간’을 마무리하며 작품에 대한 애정과 종영 소감을 밝혔다.

홍은희는 지난 24일 종영한 tvN ‘나의 유죄인간’에서 태강그룹 삼 남매의 장녀 윤미진 역으로 출연했다. 극 초반에는 동생 윤이준(임시완 분)을 살뜰히 챙기는 다정한 누나의 모습으로 시선을 끌었지만, 후반부에는 감춰왔던 본색을 드러내며 극에 반전을 더했다.

윤미진은 태강그룹의 존재 가치를 지키기 위해 앞장서는 인물이다. 홍은희는 기품 있는 말투와 부드러운 표정 등 세밀한 연기로 따뜻하고 온화한 캐릭터의 면모를 자연스럽게 표현했다. 특히 윤이준을 향한 애정 어린 모습으로 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

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그러나 이야기가 후반부에 접어들면서 윤미진의 이면이 드러났다. 사내 유보금 횡령 사건의 배후라는 사실이 밝혀지며 극에 충격을 안긴 것. 홍은희는 이전의 온화한 분위기와는 상반된 냉정한 얼굴로 숨겨진 욕망을 표현하며 강렬한 악역 연기를 선보였다. 선한 모습과 어두운 속내를 오가는 입체적인 연기로 극의 긴장감을 끌어올렸다.

작품을 마친 홍은희는 “‘나의 유죄인간’은 그 어느 작품보다 짧게 느껴졌다”며 “촬영을 마친 지는 조금 지났지만 방송을 보면서 당시 뜨거웠던 순간들이 떠올라 다시 설렜다”고 소회를 전했다.

이어 “비밀을 감춘 채 후반부까지 긴장감을 이어가던 색다른 경험을 잊지 못할 것 같다”며 작품에 참여한 특별한 기억을 되짚었다. 함께한 배우들에게도 고마움을 표했다. 홍은희는 “서로 늘 배려하기 바빴던 훌륭한 동료 연기자들과 호흡을 맞춘 것도 행복한 기억”이라며 “‘나의 유죄인간’을 사랑해 주신 모든 분께 감사드린다”고 인사했다.

다양한 작품에서 꾸준히 연기 스펙트럼을 넓혀온 홍은희는 이번 ‘나의 유죄인간’을 통해 선과 악을 넘나드는 변신을 보여줬다. 온화한 장녀부터 차가운 악역까지 폭넓은 면모를 소화한 그가 앞으로 어떤 작품과 캐릭터로 시청자들을 만날지 관심이 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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