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‘틈만나면,’에서 비(정지훈)와 김재욱이 한파도 잊게 만드는 뜨거운 운동 열정과 남다른 승부욕으로 두 차례 게임을 모두 성공시키며 활약했다.

지난 24일 방송된 SBS ‘틈만나면,’에는 MC 유재석과 유연석, 틈친구로 합류한 비와 김재욱이 출연해 신촌 곳곳의 틈새 시간을 유쾌하게 채웠다.

이날 네 사람은 운동으로 맺어진 비와 김재욱의 친분부터 허심탄회한 일상 이야기까지 나누며 웃음을 안겼다. 매일 운동을 한다는 비는 “지방간이 있다”는 뜻밖의 고민을 털어놨다. 이어 김재욱과 브런치 모임을 함께한다고 밝히자 유재석은 “왜 이렇게 모임이 많냐”며 장난스럽게 타박했다. 비는 바이크 모임 역시 김재욱과 함께한다고 덧붙이며 억울함을 드러냈고, 유재석은 “이래서 내가 좋아하는 동생”이라며 웃음 섞인 애정을 표현했다.

김재욱은 유재석과의 오랜 인연도 공개했다. 같은 체육관을 7년째 다니면서도 늘 인사만 나눴다며 “친해지고 싶다”고 수줍게 말했다. 단거리 육상 선수 출신이라는 사실과 함께 여전히 승부욕이 남아 있다고 밝혀 이날 펼쳐질 게임에 대한 기대를 높였다.

첫 번째 틈주인은 체육관을 운영하는 대표였다. 출산 전날까지 운동을 했을 만큼 운동을 향한 애정이 각별한 주인은 네 사람과 기혼 생활에 관한 이야기를 나누며 화기애애한 분위기를 만들었다.

첫 게임은 제한 시간 45초 안에 네 가지 운동 과제를 수행하는 ‘틈45’였다. 박스 점프와 40kg 무게 운반, 줄넘기 2단 뛰기 등 만만치 않은 미션이 이어지며 네 사람은 체력을 쏟아부었다. 특히 유재석이 신발을 던져 표적을 맞히는 과정에서 연이어 실수해 긴장감을 더했다. 다섯 번째 시도 끝에 1단계를 통과했지만, 2단계에서는 유재석이 맞혀야 할 표적이 늘어나며 난도가 높아졌다.

체력이 바닥난 비는 “내 인생에서 재석이 형을 이렇게까지 응원한 적이 없다”고 외쳐 폭소를 유발했다. 고전 끝에 네 사람은 여덟 번째 도전에서 마침내 2단계까지 성공했다. 유연석은 “땀이 비 오듯 났다”며 쉽지 않았던 도전을 마친 소감을 전했다.

운동에 진심인 비의 먹성도 화제였다. 비는 죽기 전에 먹고 싶은 음식으로 치즈버거와 오징어볶음을 꼽았다. 여기에 디저트로 와플까지 주문하자 유재석은 지방간을 언급하며 의아해했다. 비는 “이래서 제가 지방간인가 보다”라고 재치 있게 응수해 현장을 웃음으로 물들였다.

두 번째 틈주인은 40년 전통의 연세대학교 밴드부 ‘소나기’ 멤버들이었다. 대학생 밴드부원들의 열정적인 모습에 네 사람도 자연스럽게 미소를 지었다.

이어진 게임은 손가락으로 튕긴 피크를 드럼 위에 올려놓는 ‘피크 착 북’이었다. 밴드 활동 경험이 있는 김재욱은 초반부터 남다른 실력을 보여줬다. 피크를 연이어 안착시키는 것은 물론 성공 확률을 높일 수 있는 위치까지 알려주며 에이스 면모를 드러냈다.

네 사람은 네 번째 도전 만에 2단계까지 통과하며 제작진을 놀라게 했다. 이후 에이스 한 명만 도전하는 럭키 찬스가 주어지자 유연석은 “성공하면 재욱이 형이 히어로”라며 김재욱에게 기대를 걸었다. 모두의 응원 속에 마지막 도전에 나선 김재욱은 종료까지 단 6초를 남겨둔 상황에서 피크 4개를 연달아 성공시키며 극적인 역전극을 완성했다. 이를 지켜본 유연석은 “인생을 배운다. 끝까지 가야 한다”며 감탄했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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