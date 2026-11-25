사카구치 켄타로와 이준기가 홍콩과 싱가포르를 오가며 각자의 미션을 수행하는 가운데, 예측하기 어려운 전개가 이어지며 긴장감을 끌어올렸다.

지난 24일 방송된 채널A 화요드라마 '키드냅 게임' 8회에서는 니이데 토시로(사카구치 켄타로)와 한기주(이준기)가 서로 다른 장소에서 사건의 실체를 추적하는 모습이 그려졌다.

먼저 니이데 토시로는 앤디 웡(스탠리 야우)의 비서로부터 앤디를 주시하라는 연락을 받고 홍콩으로 향했다. 비서는 앤디가 모든 진실을 알고 있다는 의미심장한 말을 남겼다. 비슷한 시각 한기주에게는 재니스 라우(캐리 웡)가 연락해 범인의 정체를 알아냈다며 싱가포르로 와 협력해 달라고 요청했다.

홍콩에 도착한 니이데 토시로는 앤디가 며칠 전부터 사무실에 모습을 드러내지 않았다는 사실을 확인했다. 도쿄에서부터 자신을 따라다니던 감시자 역시 홍콩까지 쫓아온 것을 알아채며 또 다른 위기에 직면했다.

나하에서는 히가 쿠라노스케(미츠시마 신노스케)가 자신의 미션을 수행하기 위해 고군분투했다. 그에게 주어진 과제는 5년 전 화력발전소 건설 과정에서 수질 데이터를 조작한 증거를 세상에 공개하는 것이었다. 가난에서 벗어나기 위해 기업의 비리까지 은폐하며 CEO 자리에 오른 그는 어린 시절 자신을 도둑으로 의심했던 어머니에게 깊은 원망을 품고 있었다. 당시 어머니가 결백을 믿어주지 않고 사과를 강요했다고 생각했기 때문이다.

이 때문에 히가 쿠라노스케에게 미션은 어머니를 구하기 위한 일이 아니었다. 그는 단지 게임에서 승리해 자신의 가치를 증명하려 했다. 보안업체 직원으로 위장해 서버실에 침입한 그는 데이터 조작의 증거를 확보하는 데 성공했지만, 탈출 과정에서 과거 자신을 도둑으로 몰았던 동창과 마주쳤다.

그를 통해 뒤늦게 알게 된 사실은 어머니의 사과에 담긴 진심이었다. 어머니는 아들의 잘못을 인정한 것이 아니라 가난한 자신의 처지 때문에 아들이 의심받게 된 상황을 안타까워하며 고개를 숙였던 것. 어머니의 마음을 깨달은 히가 쿠라노스케는 승리를 향한 집착을 내려놓고 어머니를 구하기 위해 미션을 완수하려 했다.

그러나 마지막 순간 예상치 못한 방해가 발생했다. 증거를 온라인에 공개하려던 찰나 앤디 웡이 나타나 노트북을 파괴한 것이다. 결국 미션에 실패한 히가 쿠라노스케는 탈락했고, 어머니마저 세상을 떠나는 비극을 맞았다.

한편 싱가포르로 향한 한기주는 재니스 라우를 도와 위기를 해결했다. 재니스는 '파란색 소용돌이'와 '시계를 돌아가라(Go Around The Clock)'라는 문구가 담긴 네 번째 관문을 풀지 못한 채 제한시간에 쫓기고 있었다. 단서를 잘못 해석해 엉뚱한 장소로 향하고 있다는 사실을 알아챈 한기주는 소용돌이의 나선형 형태와 문구의 첫 글자 G, A, T, C에 주목했다. 이를 통해 정답이 '헬릭스 다리'라는 점을 추리해 냈다.

한기주의 도움으로 재니스는 제한시간 안에 미션 장소에 도착해 인증 사진을 전송했고, 덕분에 연인의 목숨을 지킬 수 있었다. 천재 의사다운 분석력과 기지가 빛을 발한 순간이었다.

방송 마지막에는 또 다른 반전이 시청자들을 기다렸다. 감시자를 역으로 추적해 홍콩 경찰서에 도착한 니이데 토시로는 갑작스러운 폭발음과 함께 붉은 연기가 피어오르는 장면을 목격했다. 경찰서 취조실 안에서는 정체를 알 수 없는 빨간 머리 남자가 창밖의 붉은 연기를 지켜보고 있었다.

혼란스러운 인파 속에서 니이데 토시로와 부딪힌 한 인물은 일본어로 사과한 뒤 사라졌다. 그가 지나간 자리에는 붉은 장미 한 송이가 남겨져 있었다. 범인의 정체를 둘러싼 단서가 하나둘 드러나는 가운데, 잔혹한 게임을 설계한 인물이 누구인지 궁금증을 더하며 8회가 마무리됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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