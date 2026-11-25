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배우 조현철이 tvN 드라마 '뜨거운 안녕'을 통해 새로운 매력을 선보이며 시청자들의 시선을 사로잡고 있다.

'뜨거운 안녕'은 꿈을 향해 달려온 무명 개그맨 세 사람이 정체를 알 수 없는 수상한 여성을 만나 각자의 내일을 찾아가는 성장 드라마다. 작품에서 조현철은 타고난 유쾌함과 한 사람을 향한 순정을 지닌 남일 역을 맡아 활약 중이다.

남일은 학창 시절 개그를 계기로 가까워진 태구(강훈 분), 준서(김정진 분)와 '팀 아수라'를 꾸려 10년째 개그맨의 꿈을 이어가고 있다. 개그를 향한 애정이 누구보다 크고 감정을 감추는 데 서툴 만큼 솔직한 인물이다. 세 친구 중에서도 꾸밈없는 순수함이 돋보인다.

조현철은 남일의 이런 성격을 코미디 연기로 생생하게 표현하고 있다. 콩트와 몸 개그, 다양한 분장까지 소화하며 캐릭터에 자연스럽게 녹아들었다. 웃음을 위해서라면 망가지는 것도 주저하지 않는 과감함과 능청스러운 표현력이 극의 유쾌한 분위기를 이끌고 있다.

남일의 또 다른 매력은 사랑 앞에서 드러난다. 은영(이이담 분)이 팬이라고 밝히자 쑥스러워하면서도 궁금한 것을 연이어 묻는 순수한 모습으로 웃음을 안긴다. 여자친구 앞에서는 다정하고 애교 많은 연인으로 변신한다. 10년을 함께한 커플임에도 여전히 서로를 향한 애정을 숨기지 않는 모습은 풋풋한 설렘을 더한다.

코믹한 장면뿐 아니라 인물의 내면을 표현하는 조현철의 섬세한 연기도 눈길을 끈다. 꿈과 사랑을 향해 나아가는 남일의 따뜻한 마음과 진지한 열정을 자연스럽게 담아내며 웃음과 감동을 오간다. 때로는 엉뚱한 행동으로 웃음을 유발하다가도 청춘의 불안과 진심이 드러나는 순간에는 깊은 여운을 남긴다.

이처럼 조현철은 서툴지만 자신의 꿈을 포기하지 않고 한 걸음씩 나아가는 남일을 통해 청춘의 현실적인 고민과 희망을 함께 그려내고 있다. 코미디부터 섬세한 감정 연기까지 폭넓은 모습을 보여주고 있는 그가 앞으로 남일의 이야기를 어떻게 완성해 나갈지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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