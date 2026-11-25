알파드라이브원. 웨이크원 제공

그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE·ALD1)이 일본 대형 음악 페스티벌에 출연해 현지 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.

25일 소속사 웨이크원에 따르면 알파드라이브원은 지난 23일 일본 요코하마 K-아레나에서 열린 '15주년 TV 아사히 드림 페스티벌 2026' 무대에 올랐다.

이날 멤버들은 'BORN DIRE'를 시작으로 'Raw Flame', 'Diamond Hour', 'FREAK ALARM', 'FORMULA', 'WELCOME home'까지 총 6곡을 선보였다. 강렬한 퍼포먼스와 탄탄한 보컬을 오가며 곡마다 다른 분위기를 연출했고, 현장 관객들의 호응을 끌어냈다. 공연에 앞서서는 페스티벌 참여 소감과 각오를 전하고 일본 활동에 대한 기대도 드러냈다.

앞서 알파드라이브원은 지난 20일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에서도 인상적인 무대를 펼쳤다. 'BEAST'의 탄생과 각성 과정을 시네마틱한 구성과 퍼포먼스로 풀어내며 관객들의 이목을 집중시켰다. 대형 시상식에 이어 음악 페스티벌까지 연달아 무대에 오르며 일본 내 활동 반경을 넓히고 있다.

일본 정식 데뷔를 앞두고 있다. 알파드라이브원은 내년 1월 27일 첫 일본 싱글 '青春同盟(청춘동맹)'을 발매한다. 앨범에는 일본 오리지널 타이틀곡 'アカツキ(AKATSUKI·아카츠키)'와 'Saturday Night', 'OMG! (Japanese Ver.)' 등 세 곡이 담긴다. 타이틀곡은 불안하고 불완전한 순간에도 서로를 의지하며 자신들만의 내일을 만들어 가려는 청춘의 이야기를 노래한다.

정식 데뷔 전부터 현지에서 거둔 성과도 눈에 띈다. 첫 미니앨범 'EUPHORIA'는 '오리콘 상반기 랭킹 2026' 합산 앨범 랭킹 13위에 올랐다. 당시 데뷔한 K팝 신인 가운데 가장 높은 순위이자 유일한 차트 진입 기록이었다. 두 번째 미니앨범 'UNBREAKABLE : 少年BEAST' 역시 일본 레코드협회 골드 디스크 '골드' 인증을 받았으며, 오리콘 데일리 앨범 랭킹에서는 2위를 차지했다.

방송과 공연을 통한 현지 접점도 꾸준히 늘려왔다. 일본 주요 프로그램에 출연한 데 이어 글로벌 음악 페스티벌 '마이나비 presents The Performance' 무대에도 참여했다. 요코하마에서 진행한 팬 콘서트 투어에서는 세 차례 공연을 모두 매진시키며 총 2만5000여 석을 채웠다. 정식 데뷔를 앞둔 신인 그룹으로서는 이례적인 티켓 파워를 보여준 셈이다.

알파드라이브원은 내년 1월 27일 첫 일본 싱글 발매를 시작으로 현지 활동에 본격적으로 나선다. 싱글 관련 티징 콘텐츠도 순차적으로 공개할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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