에이티즈. KQ엔터테인먼트 제공

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드의 메인 앨범 차트와 싱글 차트에서 나란히 성과를 거두며 글로벌 인기를 입증했다.

미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 28일 자)에 따르면 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)'은 '빌보드 200' 정상에 올랐다.

이번 성과로 에이티즈는 통산 네 번째 '빌보드 200' 1위를 기록했다. 아울러 2022년 미니 8집 '더 월드 에피소드 1 : 무브먼트(THE WORLD EP.1 : MOVEMENT)'를 시작으로 10개 앨범을 연속으로 톱 10에 진입시키는 기록도 세웠다. 2020년대 활동한 전 세계 그룹 가운데 '빌보드 200' 톱 10에 가장 많은 앨범을 올린 아티스트라는 타이틀도 단독으로 차지했다.

앨범 판매량 역시 눈에 띄었다. 신보는 미국에서 발매 첫 주 19만5000 앨범 유닛을 기록했으며, 이 가운데 실물과 디지털 앨범 판매량은 19만1000장으로 집계됐다. 빌보드 세부 차트인 '톱 앨범 세일즈'에서도 1위를 차지하며 높은 음반 구매력을 보여줬다.

타이틀곡 '업(UP)'은 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 90위로 진입했다. 앞서 '레몬 드롭(Lemon Drop)'과 '인 유어 판타지(In Your Fantasy)'로 해당 차트에 이름을 올린 데 이어 세 번째 진입에 성공한 것이다. 앨범과 음원 모두에서 성과를 거두며 미국 시장 내 영향력을 넓히고 있다.

에이티즈는 소속사 KQ엔터테인먼트를 통해 "미니 15집으로 통산 네 번째 '빌보드 200' 1위를 차지한 데 이어 타이틀곡 '업'으로 '빌보드 핫 100'에도 진입하게 돼 진심으로 기쁘고 영광"이라며 "에이티즈만의 색깔을 담은 음악에 전 세계 많은 분들이 공감하고 사랑해 주신 덕분에 이룰 수 있었던 값진 성과"라고 소감을 밝혔다.

이어 팬덤 에이티니를 향한 감사도 전했다. 멤버들은 "언제나 곁에서 든든하게 응원해 주시는 에이티니에게 가장 큰 감사를 전하고 싶다"며 "보내주신 사랑에 보답할 수 있도록 초심을 잃지 않고 에이티즈만의 음악과 무대를 보여드리기 위해 더욱 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 앨범 '골든 아워 : 파트 6'은 국내에서도 호성적을 거뒀다. 앨범 초동 판매량 205만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 새로 썼고, 데뷔 이후 처음으로 초동 더블 밀리언셀러에 이름을 올렸다. 국내 음반 시장에서의 성과를 미국 빌보드 주요 차트 기록으로 이어간 셈이다.

에이티즈는 내년 1월 22일부터 24일까지 인천에서 2027 월드투어 '제로 투 올(ZERO TO ALL)'을 시작한다. 이후 일본과 유럽, 북미, 남미를 차례로 방문해 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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