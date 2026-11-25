사진=울산 웨일즈 제공

울산웨일즈와 공식 후원사 스파이더, 최지만이 울산 지역 유소년 야구 발전을 위해 힘을 모았다. 이들은 24일 울산제일중학교 야구부에 약 500만 원 상당의 야구용품을 지원하며 울산 야구 발전에 힘을 보탰다.

이번 기증은 최지만이 울산웨일즈 입단 당시 밝힌 지역 유소년 야구 발전의 뜻을 바탕으로 추진됐다. 여기에 울산웨일즈와 스파이더가 함께 참여해 지역 유소년 선수들에게 실질적인 도움을 전한다는 데 의미가 있다.

스파이더 관계자는 “울산웨일즈, 최지만 선수와 인연을 맺고 지역 유소년 야구 발전에 기여할 수 있는 뜻깊은 일을 함께하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 한국 야구의 미래를 이끌어갈 유소년 선수들이 꿈을 키울 수 있도록 야구 발전을 위한 다양한 활동에 스파이더도 힘을 보태겠다”고 말했다.

최지만은 “지난 1년 동안 울산에서 받은 사랑을 지역 야구 꿈나무들에게 돌려드릴 수 있는 기회를 마련하게 돼 기쁘다”며 “이번 지원이 후배 선수들이 야구에 대한 꿈을 키우고 성장하는 데 작은 보탬이 되길 바라며, 앞으로도 울산 야구 발전에 기여할 수 있는 기회가 있으면 좋겠다”고 말했다.

사진=울산 웨일즈 제공

울산웨일즈는 앞으로도 지역 학교 야구부 및 야구 관계기관과의 협력을 통해 유소년 선수 육성과 야구 저변 확대를 위한 지원 활동을 이어갈 계획이다. 이를 통해 울산 지역의 야구 기반을 넓히고, 시민과 함께하는 구단으로서 지역 스포츠 발전에 기여한다는 방침이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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