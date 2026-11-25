대성 유튜브 채널 캡처.

그룹 빅뱅의 지드래곤이 자녀 계획을 언급해 눈길을 끌었다.

지드래곤은 지난 24일 공개된 대성의 유튜브 채널 영상에 출연해 태양과 함께 다양한 주제로 이야기를 나눴다.

이날 대화 중 지드래곤이 신곡 '기립'에 대한 이야기를 꺼내자 대성은 "지드래곤은 어디까지 계획한 것이냐"고 물으며 놀라움을 드러냈다. 이에 지드래곤은 "자녀 계획까지 있다. 계획은 할 수 있지 않냐"고 답해 대성과 태양을 깜짝 놀라게 했다.

대성이 "형님 해야죠"라고 거들자 지드래곤은 "너랑"이라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "될지 안 될지는 모르지만 계획은 하고 싶다"며 자녀를 갖고 싶은 마음을 내비쳤다.

그는 "대성이 같은 아들이든 딸이든 있으면 소원이 없을 것 같다. 일 좀 쉬게"라고 덧붙였다.

이를 들은 태양은 아들의 이름으로 '권총'을 제안했고, 대성은 '권법'이라는 아이디어를 냈다. 지드래곤도 재치 있는 작명에 동참했다. 그는 "사춘기도 있고 여러 고비를 잘 이겨내라는 의미로 '권태기' 어떠냐"고 말해 또 한 번 웃음을 안겼다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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