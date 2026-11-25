사진=포항 스틸러스 제공

프로축구 K리그1 포항스틸러스 신광훈이 포항스틸야드에서 선수 생활의 마지막 인사를 전한다.

포항스틸러스는 오는 28일 포항스틸야드에서 열리는 하나은행 K리그1 2026 37라운드 광주FC와의 홈경기에서 ‘리빙 레전드’ 신광훈의 은퇴식을 진행한다. 은퇴식의 테마는 ‘Man of Steel. Memory, Still’로 오랜 시간 포항과 함께한 강철의 남자를 영원히 기억하겠다는 의미를 담았다.

포항제철중과 포항제철고를 거친 신광훈은 2006년 포항에서 프로에 데뷔했다. 이후 여러 팀에서 활약한 뒤 2021년 친정팀 포항에 돌아왔고, 올 시즌을 끝으로 선수 생활에 마침표를 찍는다. 유소년 시절부터 프로 선수로서 마지막 순간까지 포항과 인연을 이어온 만큼 이번 은퇴식은 그에게도 팬들에게도 특별한 의미를 지닌다.

은퇴식은 광주전 경기 종료 후 진행한다. 이에 앞서 경기 시작 전, 배우 김강우가 신광훈의 은퇴를 축하하는 의미를 담아 시축에 나선다. 경기장을 찾은 팬들과 함께 신광훈의 새로운 출발을 응원하는 시간을 마련할 예정이다.

은퇴식에 맞춰 기념 MD 상품도 출시한다. 포항에서 시작해 다시 포항에서 선수 생활을 마무리하는 신광훈의 여정을 ’모항(HOME PORT)’에 빗대어 표현했다. 아쿠아 키캡, 전사 머플러, 아크릴 키링 등 총 9종으로 구성된 기념 MD 상품은 오는 27일 온라인 스토어에서 프리오더를 진행하며, 은퇴식 당일에는 스틸 스토어 N에서도 일부 상품을 구매할 수 있다.

한편, 은퇴식에는 신광훈의 가족과 오랜 친구, 축구 인생을 함께한 동료들이 참석해 마지막 순간을 함께할 예정이다. 신광훈은 오랜 시간 응원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 자신의 등번호를 딴 간식 1717개를 준비했다. 은퇴식 관련 자세한 사항은 구단 SNS를 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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