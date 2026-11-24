손나은. 사진=뉴시스

그룹 에이핑크 출신 배우 손나은이 세상을 떠난 어머니를 향한 그리움을 드러냈다.



손나은은 23일 소셜미디어에 한 게시글을 공유했다. 해당 게시글에는 "살다 보면 내 삶이 무너지는 것 같은 순간이 있다. 아무리 애써도 버티기 힘들고, 상처받은 마음을 어디에도 기댈 수 없을 때가 있다. 그런데 돌아보면 내가 무너지지 않았던 이유는 언제나 나를 붙잡아 준 엄마가 있었기 때문"이라는 내용이 담겼다.



이어 "내가 보지 못한 곳에서 나를 지켜 주고, 내가 아픈 곳을 말없이 어루만져 주고, 자신이 힘든 순간에도 나부터 걱정했던 사람"이라며 애틋한 마음을 드러냈다.



그러면서 "어릴 때는 엄마가 내 세상의 전부였는데, 어른이 되고 나서야 알게 된다. 엄마는 자신의 삶을 조금씩 내어 주며 내 세상을 지켜 주고 있었다는 것을. 엄마가 있는 곳이 언제나 내 집이었다"는 내용으로 먹먹함을 안겼다.



손나은은 지난달 17일 모친상을 당했다. 그는 과거 MBC '라디오스타'에 출연해 "'마마걸'이라고 할 정도로 엄마가 제일 친한 친구"라고 털어놓은 바 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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