사진=KBL 제공

“앞으로의 30년을 향해!”

한국 남자프로농구의 역사를 돌아본다. 1997년 출범해 어느덧 30주년을 향해 가는 중이다. 코트 위엔 희로애락이 고스란히 쌓였다. 한국농구연맹(KBL)은 24일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 다큐멘터리 ‘백코트:30년의 시간 속으로’ 시사회를 열었다. 이 자리엔 농구계 원로 인사와 전·현직 선수들이 참석했다. 이수광 KBL 총재는 “이 자리에 참석한 분들이 프로농구의 현재이자 미래이다. (내년 2월) 30주년을 새로운 출발이라 생각하고, 앞으로 30년을 향해 나아가겠다”고 말했다.

이번 다큐멘터리는 1997년 프로농구 출범부터 현재까지 30년의 역사를 되짚는다. 프로농구의 시작을 비롯해 스타 선수들의 등장, 수많은 명승부, 왕조의 탄생, 세대교체 등 그간의 발자취를 차곡차곡 담았다. 이를 위해 서장훈, 이상민, 김주성, 양동근, 이정현, 김선형, 허웅 등 시대를 대표하는 얼굴들이 모두 모였다. 뿐만 아니라 감독, 해설위원, 농구 전문 기자 등 다양한 분야의 농구인들이 대거 출연했다. 각자가 경험한 프로농구의 주요 순간과 당시의 생생한 이야기를 맘껏 꺼낸다.

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시사회가 진행되는 동안 관객석엔 환희와 감동이 가득했다. 중간 중간 웃음이 터지기도 했다. 영상 속 시간을 함께한 이들에겐 더욱 특별하게 느껴졌을 터. 이상민 KCC 감독은 “30년이라는 세월이 진짜로 너무 빨리 지나갔다”면서 “데뷔 첫 해였던 1997~1998시즌 통합우승이 가장 기억에 남는다. 나뿐 아니라 대부분이 첫 챔피언 출전을 기억하고 있더라”고 말했다. 양동근 현대모비스 감독은 “(짧은 머리를 보며) 저런 시절이 있었나 싶다. 시대를 잘 타고났던 것 같다”라고 웃었다.

농구인들이 모이면 빠지지 않는 물음, 이번에도 여지없이 나왔다. 과연 한국 농구의 고트(GOAT·Greatest Of All Time)는 누구인가. ‘농구 대통령’ 허재 전 KCC 감독에서부터 서장훈, 김주성, 양동근 등 여러 이름이 언급됐다. 양 감독은 “너무 쑥스럽더라. 혼자 이불 속에서 봐야하는 영상”이라면서 “나는 고트는 아니고, 그저 열심히 했던 선수일 뿐이다. 풀 뜯어 먹는 염소(GOAT)”라고 손사래를 쳤다. 이어 “선수 시절로 돌아가면 더 독하게 했을 것 같다”고 눈빛을 번뜩였다.

마냥 웃을 수만은 없다. 농구는 한동안 침체기를 겪었다. 아시안게임 금메달로 반등의 계기를 만든 상황. 더 많은 팬들을 농구장으로 끌어 모으기 위해선 더 많은 노력이 필요하다. 서장훈은 “프로농구는 문화를 팔아야 한다”고 강조하기도 했다. 농구 자체가 좀 더 팬들 일상 속으로 스며들길 바라는 마음이다. 이 감독은 “선수들은 어찌됐던 코트 위에서 결과물을 내야 한다. 팬들이 오실 수 있도록, 눈높이에 맞는 실력을 쌓아야 한다고 본다. 행동도 좀 더 바르게 해야 한다”고 끄덕였다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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