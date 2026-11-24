강재준. 출처=KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

코미디언 강재준이 양세찬에게 1억 원을 빌린 적 있다고 털어놨다.

24일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(옥문아)에는 강재준과 허경환이 출연했다.

이날 김숙은 강재준과 양세찬을 향해 "절친들한테 항상 하는 테스트가 '친구한테 얼마까지 빌려줄 수 있느냐'인데 어떤가"라고 물었다.

강재준은 "저희는 사실 테스트할 게 없다. 제가 최근에 좀 힘들 때 세찬이가 '형, 돈 좀 빌려줄까' 하더니 바로 1억을 빌려줬다. 선뜻 입금해 줬다"고 밝혔다.

출처=KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

이에 양세찬은 "그때 저희 둘이 통화를 많이 하다 보니까 형의 재정 상태를 알게 됐다. 형은 자기 치부까지 다 얘기해주는 사람인데 상황이 너무 안 좋았고 아내인 은형이 누나한테 얘기도 못하는 상황이었다"며 "돈이 막혀서 대출을 받아야 할 것 같다고 하길래 빌려준 것"이라고 설명했다.

이를 들은 홍진경은 "세찬이 너무 멋있다"며 엄지를 치켜세웠다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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