프로배구 GS칼텍스 실바. 사진=KOVO 제공

‘현재진행형 에이스’

어려운 과제를 늘 쉽게 해결한다. 아포짓 스파이커 실바(GS칼텍스)의 존재감은 여전히 압도적이다. 살짝 주춤하는 듯했으나 금세 제 궤도에 올랐다. 역대 최고 외국인 선수라는 수식어에 걸맞은 활약이다. 실바의 화력을 등에 업은 GS칼텍스는 7년 만에 1라운드 1위에 오르며 정상 도전에 청신호를 켰다.

GS칼텍스는 24일 대전충무체육관서 끝난 정관장과의 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 경기서 세트 점수 3-1(25-21 28-30 25-16 25-13)로 승리했다. 일등 공신은 당연 실바다. V리그 네 번째 시즌에도 여전히 강력한 공격력을 뽐내고 있는 실바는 이날 역시 22점을 기록하며 팀의 4연승을 이끌었다.

프로배구 GS칼텍스 실바. 사진=KOVO 제공

실바는 올 시즌도 GS칼텍스의 전방을 책임지고 있다. 실바는 2023년 트라이아웃 6순위로 입단했다. 이후 세 시즌 연속 팀의 해결사로 활약했다. V리그 최초로 ‘3시즌 연속 1000득점 돌파’ 대기록도 썼다. 구단을 넘어 리그 역대 최고 외국인 선수라는 평가가 나오고 있다.

기록도 압도적이다. 실바는 지난 시즌 36경기에 출전했다. 득점(1083점)과 공격성공률(47.33%) 모두 리그 1위다. 이동공격(60%)과 퀵오픈(54.16%) 성공률도 1위를 싹쓸이했다. 후위공격(47.15%)과 서브(세트당 0.31개) 역시 2위에 올랐다. 공격 전 부문에서 코트를 폭격했다.

정규리그 최우수선수(MVP)와 챔피언결정전 MVP를 동시에 휩쓸었다. 라운드 MVP도 세 차례(1·5·6라운드)나 차지했다. 팀 우승의 일등 공신이었다. GS칼텍스는 지난 4월 일찍이 재계약을 마쳤다.

앞선 5경기에서는 득점 6위(104점), 공격성공률 3위(44.02%), 서브 11위(세트당 0.24개)를 기록했다. 25점 이상을 올린 경기도 한 차례뿐이었다. 득점 1위(223점), 공격 종합 1위(46.04%), 서브 1위(세트당 0.59개)에 올랐던 지난 시즌 1라운드와 비교하면 파괴력이 다소 떨어진 모습이었다.

프로배구 GS칼텍스 실바. 사진=KOVO 제공

우려는 오래가지 않았다. 1라운드 마지막 경기서 제대로 증명했다. 위기의 순간마다 다시 제 모습을 되찾는 실바의 저력이 빛났다.

GS칼텍스는 1세트 초반부터 실바를 앞세워 높이 싸움에서 우위를 점했다. 세트 중반 역전을 허용하자 실바에게 공격을 집중했다. 정관장이 실바 봉쇄에 총력을 기울였지만 역부족이었다. 실바는 1세트에만 8점을 올렸고, 공격성공률은 54%에 달했다.

프로배구 GS칼텍스 실바. 사진=KOVO 제공

프로배구 GS칼텍스 실바. 사진=KOVO 제공

2세트는 고전했다. 득점이 뒤늦게 나왔고 승부처마다 막혔다. 타나차의 활약으로 8점 차까지 달아난 상대를 추격해 역전까지 해냈다. 그러나 실바의 공격이 통하지 않으면서 듀스 공방 끝에 세트를 내줬다.

승부처인 3세트에서 다시 실바가 날아올랐다. 이른 첫 득점에 블로킹까지 보태며 초반 기세를 올렸다. 일찌감치 격차를 벌린 GS칼텍스는 9점 차로 3세트를 챙겼다. 4세트 역시 흔들리지 않았다. 실바가 차분하게 점수를 보태며 승리의 마침표를 찍었다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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