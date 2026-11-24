이관희 유시은 커플. 출처=유시은 SNS

미스코리아 출신 유시은과 농구선수 이관희가 최근 불거진 결혼식장 민폐 논란과 관련해 사과했다.

유시은은 24일 유튜브 채널 '유시은 sieun'을 통해 "이번 일로 인해 불편함을 느끼신 모든 분들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다"고 시작하는 장문의 글을 게재했다.

그는 "결혼식장에서 버진로드를 걸었던 행동은 저희가 정말 무지하고 경솔했던 행동이었다고 생각한다. 저희의 의도와는 별개로 결혼식의 주인공인 두 분의 입장을 충분히 헤아리지 못했던 점에 대해 진심으로 반성하고 사과드린다"고 말했다.

이어 "지난 11월 9일 당사자로부터 영상 삭제 및 사과 요청을 받았으며 이에 응하지 않을 경우 본인의 방식대로 대응하겠다는 연락을 받았다"며 당시 잘못을 인정하며 사과의 뜻을 전했다고 밝혔다.

그러면서 "이후 상황에서 11월 23일 공개된 영상에 대해 저희가 직접 입장을 밝히는 것이 오히려 논란을 확대하는 것은 아닐지 많은 고민을 했다"며 "여러 정황을 통해 저희가 특정되고 저희가 하지 않은 행동까지 저희의 이야기로 받아들여지고 있는 상황에서 조심스럽게 사실관계를 말씀드리고자 한다"고 설명했다.

유시은은 버진로드를 걸었던 행동에 대해 잘못을 인정한다면서도 "혼인서약서를 비롯해 다른 물건이나 문서를 임의로 펼쳐보는 행동은 하지 않았다"고 밝혔다. 또 "개인적인 이득을 취하기 위해 갑작스럽게 연락을 했다거나 이후 연락이 두절됐다는 이야기 역시 저희에게 해당하는 내용이 아니다"라고 해명했다.

끝으로 "저희의 잘못을 가볍게 여기거나 정당화하려는 마음은 전혀 없지만 저희가 실제로 하지 않은 행동까지 오해로 이어지는 부분에 대해서는 조심스럽게 바로잡고 싶었다"며 "실망과 심려를 끼쳐드려 다시 한번 진심으로 죄송하다"고 거듭 고개를 숙였다.

앞서 모델 겸 인플루언서 윤하정은 23일 자신의 유튜브 채널을 통해 지난달 치른 자신의 결혼식 비하인드 스토리를 전했다. 이 과정에서 "제 결혼식을 예행연습이라고 생각하고 온 커플들도 있었다. 결혼식 연습을 하고 주례대 앞에 서서 결혼식 상황극을 했다더라"며 "신랑 신부가 결혼하기도 전에 버진로드를 막 걸어 다니고 본인들이 마치 결혼을 하는 것처럼 거기 앞에서 놀고 있었다고 했다"고 털어놨다.

이후 온라인상에서는 윤하정이 언급한 커플이 이관희, 유시은 아니냐는 추측이 제기됐다. 실제로 유시은은 자신의 유튜브에 윤하정의 결혼식에 하객으로 참석한 영상을 공개한 바 있다. 현재 해당 영상은 삭제된 상태다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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