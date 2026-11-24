사진=이혜진 기자

“많이 배워갑니다.”

2026 롯데의 마무리캠프. 최고참은 우완 투수 구승민이다. 마무리캠프는 보통 저연차 선수들이 가는 경우가 많다. 단연 눈에 띌 수밖에 없다. 본인이 직접 자처했다. 시즌 막판 조금씩 감각을 찾아가던 중이었다. 좋은 흐름을 이어가고 싶었다. 쉽지 않은 결정이었을 터. 구승민은 오히려 “오길 잘한 것 같다”고 미소를 지었다. “(합류하게 돼) 기분 좋았다. 좋아질 기미가 보이지 않았다면 감독님도, 코치님도 선뜻 ‘가자’고 하기 어렵지 않으셨을까 싶다. 에너지도 많이 받았다”고 말했다.

사진=롯데자이언츠 제공

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◆ 더 간절하게

9년 만에 다시 마주한 마무리캠프다. 과거와는 느낌 자체가 다르다. 어릴 땐 보이지 않던 것들도 이제는 하나둘 눈에 들어온다. 구승민은 “그땐 그저 계속 부딪히면서 앞만 보고 갔던 것 같다”면서 “나이가 조금 들어서인지 이 시간이 더 소중하게 느껴진다”고 말했다. 어느덧 30대 중반(1990년생). 대부분 10살 이상 차이 나는 후배들과 함께하지만, 에너지만큼은 지지 않는다. 언제나 앞장서서 큰 소리로 분위기를 띄웠다. 구승민은 “코치님들이 더 신경 써주려 하시더라”고 귀띔했다.

간절함의 표출이기도 하다. 구승민은 롯데 마운드를 지키는 핵심카드 중 하나였다. 2020년부터 2023년까지 4년 연속 20홀드를 작성했다. 구단 역사상 최초의 발자취였다. 최근 흐름은 좋지 않았다. 1군 기준 지난해 11경기 등판한 데 이어 올해도 9경기 출전에 그쳤다. 스스로 고민도, 방황도 많았을 듯하다. 주변에선 그간 너무 많이 던졌던 것이 탈이 난 것 아니냐 지적하기도 했다. 구승민은 고개를 저었다. “그건 변명이다. 언제 어떤 상황이든 올라갈 준비가 돼 있어야 한다”고 밝혔다.

생각의 전환을 꾀했다. 틀에 갇혀있었던 것은 아닌지 자기 자신을 돌아봤다. 이번 캠프의 핵심 포인트 중 하나는 루틴 정립이다. 이미 자신의 것이 확고한 구승민이지만, 좀 더 다양한 것들을 받아들이려 하고 있다. 구승민은 “그간 너무 방어적이었던 것 같다”고 운을 뗀 뒤 “두려움도 있었다. 여기서 새로운 것을 시도했을 때, 가지고 있던 것마저 무너지면 어떡하지 싶었다”고 솔직한 심정을 털어놨다. 물론 모든 것을 다 바꾼다는 의미는 아니다. “좋은 것은 가져가되, 안 해봤던 것들도 하나씩 해보는 중이다. 투구 폼은 데이터 파트에서도, 코칭스태프에서도 좋다 하더라”고 전했다.

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◆ 더 치열하게

구승민의 역할은 비단 마운드 위에서만 빛나는 것이 아니다. 언제나 후배들을 알뜰히 챙긴다. 이번 마무리캠프에서도 내내 ‘구승민 선배’의 이름이 울려 퍼졌다. 구승민은 “사실 시즌 중엔 소통할 수 있는 시간이 한계가 있다. 후배들과 지난 1년을 돌아볼 수 있어 좋은 것 같다”고 말했다. 그러면서 “어떻게 보면 경험을 공유하는 것이다. 일방적으로 ‘이렇게 하라’가 아니라, ‘이렇게 해보면 어때’ 제안하는 정도다. 조금이나마 도움이 됐다면 그것만으로도 큰 보람”이라고 설명했다.

자신의 어린 시절을 떠올리기도 했다. 구승민은 “먼저 이 길을 걸었던 사람으로서, ‘여기에 뭐가 있더라’ 짚어주면 좋지 않을까 생각했다”며 “후배들을 보면 진짜 성실하다. 잘하고 싶은 맘에 노력도 많이 하더라. 다만, 아직 잘 몰라서 답답한 부분이 있을 것”이라고 끄덕였다. 이어 “이 친구들이 성장해야 팀도 더 강해진다. 1군에 올라오고도 존재감 없이 사라지는 선수들이 많지 않나. ‘선배들을 위협할 수 있어야 한다’고 말한다. 그래야 선순환이 이뤄진다”고 목소리를 높였다.

누군가에게 조언을 전하는 일은 결코 쉬운 일이 아니다. 시간과 마음을 온전히 쏟아부어야 가능하다. 심지어 구승민은 좋을 때든, 그렇지 않을 때는 변함이 없었다. 사실 프로에선 모두가 암묵적 경쟁자다. 그럼에도 나서서 자신의 노하우를 전수했다. 구승민은 “선배라고 해서 기분이 태도가 되면 안 되지 않느냐”면서 “내가 잘하고 있다면 더 힘 있는 말이 나갈 수 있을 것이다. 하지만 야구가 잘된다고 조언을 잘해주고, 안된다고 해서 후배들을 등한시해선 안 된다고 본다. 한 살 한 살 나이를 먹어가는 입장에서 후배들을 이끌어주는 건 당연히 해야 할 일이라고 생각한다”고 강조했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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