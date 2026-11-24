카이. 출처=유튜브 채널 'TEO 테오-살롱드립2' 화면 캡처

그룹 엑소 멤버 카이가 인공지능(AI)을 이용해 사주를 확인한다고 밝혔다.

24일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오-살롱드립2'의 '박찰리찰리, 우리 유닛 잘 될 수 있을까?' 편에는 엑소 카이와 세훈이 출연했다.

이날 세훈이 AI를 이용해 매일 아침 시사, 경제 이슈 브리핑을 받아본다고 하자, 카이는 "저도 돈을 주고 보는데 주로 사주를 본다"고 말했다.

이에 장도연은 "본인 사주는 정해져 있으니까 계속 본다고 달라지는 건 아니지 않느냐"며 궁금해했고, 카이는 "오늘 하루의 팁도 얻고 꿈을 꾸면 해석도 한다"고 설명했다.

출처=유튜브 채널 'TEO 테오-살롱드립2' 화면 캡처

이를 들은 세훈은 AI의 사주 해석이 맞는지 물었다. 카이는 "기가 막힌다"며 "저번엔 제대하고 내 가수 생활이 어떻게 될지 물어봤다. '올해는 준비하는 단계고 내년에 돈을 많이 벌 거야'라고 해주더라. 근데 정말 작년보다 올해 많이 벌었다. 내년에는 어떻게 되는지 또 물어봤다"고 말해 웃음을 자아냈다.

장도연이 "거의 맹신하는 것 같다. 걔는 이 프롬프트를 쓰는 사람이 엑소 카이라는 걸 알겠다"며 웃자, 카이는 "안다. 그걸 무조건 집어넣는다"고 털어놔 웃음을 더했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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