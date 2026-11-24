닭강정에는 간장과 유자청을, 씨앗호떡에는 된장과 시나몬을 넣은 캐러멜을 곁들였다. 파라다이스가 프랑스 파리에서 한국의 장과 시장 음식을 한입 크기의 요리로 풀어냈다.

파라다이스는 23일(현지시간) 파리 프랑스 외무성에서 열린 ‘라 리스트 2027 파리’에 공식 파트너로 참여해 한국관 ‘코리아 살롱’에서 전용 부스를 운영했다고 24일 밝혔다. 라 리스트는 각국의 미식 가이드와 언론 평가, 온라인 리뷰를 종합해 매년 세계 1000대 레스토랑을 선정하는 프랑스 미식 가이드다. 이날 행사에서는 2027년판 순위를 공개했다.

파라다이스는 시상식에 앞서 열린 칵테일 리셉션에서 ‘장 투 테이블(JANG TO TABLE)’을 주제로 요리 8종을 선보였다. 파라다이스 컬리너리랩 총괄 컨설턴트인 강민구 밍글스 셰프를 비롯해 컬리너리랩과 파라다이스세가사미 식음팀 소속 셰프 등 6명이 메뉴 개발부터 현장 조리까지 함께했다.

셰프들은 순대에 한우 채끝과 전복을 넣고, 전통 다식 모양을 살린 새우 다식에는 건새우 보푸라기와 명란 크림치즈를 썼다. 세계 각국의 셰프와 외식업계 관계자 등 400여 명이 참석한 이날 리셉션에서 특히 호응을 얻은 메뉴는 닭강정과 한우순대였다. 파라다이스에 따르면 닭강정을 먹은 뒤 일행과 함께 부스를 다시 찾은 참석자도 있었다.

파라다이스는 지난 10월 12일 인천 파라다이스시티에서 열린 ‘라 리스트 2027 코리아 어워즈’와 글로벌 미식 포럼을 공식 후원했다. 당시 포럼에서는 외식업계의 장애인 고용 문제도 다뤘다.

파라다이스 관계자는 “이번 파리 전용 부스 운영을 계기로 자사 셰프들의 메뉴 연구와 글로벌 교류를 확대하고, 한국 미식의 깊이와 외식 산업의 사회적 가치를 알리는 데 힘을 쏟겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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