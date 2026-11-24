가수 이무진이 전 소속사와 계약 관련 분쟁으로 군 입대 계획까지 바꾼 사연을 밝힌다.

25일 방송되는 MBC '라디오스타'는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 출연하는 '내 장르에 태클을 걸지 마' 특집으로 꾸며진다.

가수 이무진이 전 소속사와 계약 관련 분쟁으로 군 입대 계획까지 바꾼 사연을 밝힌다. MBC 제공

방송에서 이무진은 한동안 음악 활동을 이어가지 못했던 시간을 떠올린다. 그는 전 소속사와의 계약 관련 소송을 진행 중인 상황이라며 "큰 레슨비를 내고 인생을 배웠다"고 표현한다.

앞서 이무진은 전 소속사 빅플래닛메이드엔터를 상대로 약 21억원 규모의 대금 미지급 등을 이유로 전속계약 효력정지 가처분을 신청했고, 법원이 지난달 이를 인용한 바 있다.

이무진은 당초 지금쯤 군 복무 중이었을 것이라고 밝혀 눈길을 끈다. 그러나 예상하지 못한 활동 공백으로 계획에 변화가 생겼다. 이무진은 그대로 군에 입대했다면 대중에게 '추억의 가수'로 남는 것은 아닐지 걱정했다고 털어놓는다. 이에 음악 활동의 흐름을 다시 이어가기 위해 새로운 곡들을 준비하게 됐다고 밝힌다.

최근 발표한 신곡 '밤무대'의 제목에 얽힌 이야기도 소개한다. 이루지 못한 꿈과 무대를 향한 마음을 곡에 담았다는 이무진의 설명에 MC들도 귀를 기울인다.

겨울 마다 많은 사랑을 받는 히트곡에 얽힌 비화도 들려준다. 이무진은 '신호등', '에피소드', '눈이 오잖아' 등 세 곡이 누적 스트리밍 1억회 인증을 받았다고 밝힌다. 특히 겨울이면 다시 주목받는 '에피소드'에는 실제 연애 경험이 녹아 있다고 고백해 눈길을 끈다.

<뉴시스>

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