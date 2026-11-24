사진=뉴시스

“대한축구협회의 관리 단체 지정을 충분한 검토와 협의를 거쳐 신중하게 판단하겠다.”

유승민 대한체육회장은 24일 소셜미디어(SNS)를 통해 “최근 FIFA와 AFC의 의견이 전달되면서 그동안 (대한축구협회와) 진행해 온 논의가 잠정 중단됐다”며 “FIFA·AFC의 고유 규정과 권한이 있으며, 이에 따라 의견을 제시하고 권고하는 역할은 존중한다”고 말했다.

FIFA와 AFC는 지난 7일 대한축구협회에 공동 서한을 전달했다. K-축구혁신위원회의 권고에 따라 축구협회가 추진해 온 선거 제도 개혁안에 우려를 드러냈다. 혁신위는 선거인단을 2만 명 규모로 늘리는 방향으로 차기 회장 선거를 추진했다. 축구인들의 폭넓은 참여를 늘리는 게 핵심이었다. 하지만 FIFA는 대규모 온라인 투표 방식이 비밀투표 원칙을 훼손한다고 지적했다. 이에 선거는 연기됐다.

사진=뉴시스

유 회장은 “국제연맹이 의견을 제시했다는 사실 자체를 문제 삼는 것이 아니”라면서도 “해당 문서에 대한체육회의 권한과 충돌할 소지가 있는 권고사항들이 포함돼 있었다”고 설명했다. 이어 “대한민국을 대표하는 국가올림픽위원회인 대한체육회의 독립성과 고유한 권한은 존중받아야 하고, 각 기관이 상호 협의를 통해 풀어가야 할 사안”이라고 했다.

대한체육회와 축구협회가 갈등 양상을 보인다는 우려에 대해 “대한체육회뿐 아니라 모든 종목 단체의 독립성은 존중받아야 한다”며 “이번 사안은 우리 체육계 전체에 영향을 미칠 수 있기 때문에 제가 목소리를 내는 것”이라고 전했다.

대한체육회는 회원 종목단체가 정상적으로 조직 운영을 하기 어렵다고 판단할 경우 관리 단체로 지정한 뒤 직접 운영을 맡는다. 유 회장은 “대한축구협회의 정상화를 지원하면서 이러한 원칙과 책임을 어떻게 지켜 나갈 것인지에 대한 고민”이라며 “충분한 검토와 협의를 거쳐 신중하게 판단하겠다”고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]