사진=대한테니스협회 제공

사진=대한테니스협회 제공

“경쟁하기 위해 이곳에 왔다.”

한국 남자 테니스 대표팀 정현이 사상 첫 데이비스컵 파이널8 무대를 앞두고 각오를 내비쳤다.

정현을 비롯한 대표팀 선수들은 24일 이탈리아 볼로냐의 볼로냐피에레에서 열린 사전 기자회견에 참석했다.

한국이 데이비스컵 파이널8에 오른 건 1960년 출전한 이래 이번이 처음이다. 데이비스컵은 2022년부터 한 도시에 모여 8강 토너먼트를 파이널8이라는 이름으로 연다. 아시아 팀이 오른 건 한국이 처음이다. 강호와의 맞대결이 기다리고 있다. 대표팀은 오는 26일 0시 대회 4연패에 도전하는 이탈리아와 맞대결을 벌인다. 한국은 이탈리아와 통산 3차례 맞붙어 모두 졌다.

자신감으로 무장했다. 정현은 “데이비스컵 파이널8에 참가하게 돼 정말 기쁩니다”며 “저희는 경쟁하기 위해 이곳에 왔다. 가진 모든 것을 쏟아 부어 대한민국을 자랑스럽게 만들고 싶다”고 힘줘 말했다.

그러면서 “파이널8은 처음이기 때문에 다른 선수들과 같은 입장이다. 특별히 조언할 것은 없다”며 “다만 선수들에게 코트 위에서 경기를 즐기고 재미있게 플레이하라고 이야기하고 싶다”고 설명했다.

이탈리아는 세계 2위 얀니크 신네르가 이탈했지만 강력한 우승 후보다. 플라비오 코볼리, 마테오 베레티니를 비롯해 루치아노 다르데리, 로렌초 무세티가 포진했다. 정현은 베레티니를 2018년 윈스턴세일럼에서 베레티니를 2-1로 꺾은 적이 있다. 정현은 “베레티니는 서브가 좋고 포핸드도 좋다”며 “주니어 시절부터는 아니지만 20대 초반부터 함께 경쟁해 왔고 지금도 투어에서 좋은 경기를 하고 있다. 만약 이번 대회에서 맞붙게 된다면 경기 상황에 맞춰 잘 풀어나가야 할 것 같다”고 전했다.

정현을 향한 외신의 관심도 컸다. 정현은 2018년 호주오픈 남자 단식에서 한국 선수 최초로 메이저 대회 4강에 진출한 바 있다. 현지 스포츠 매체인 ‘코리에레 델로 스포르트’와도 인터뷰를 했다. 정현은 “올 시즌 전반적으로 괜찮았다. 부상으로 어려운 시간이 길었던 만큼 몸 상태를 살피며 투어 활동을 이어가고 있다”고 말했다. 그러면서 “팀과 함께 최선을 다해 경쟁하겠다. 지금은 데이비스컵 무대에 선 것이 중요하다”고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]