육성재. 사진=뉴시스

그룹 비투비 멤버 겸 배우 육성재가 새 드라마 첫 방송을 앞두고 부상 소식을 알렸다.

육성재는 24일 자신의 소셜미디어를 통해 "드디어 내일 '나인투식스' 첫 방송이다. 첫 방송과 제작발표회를 기다려주시는 분들께 아쉬운 소식을 전해드려야 할 것 같다"는 글을 남겼다.

그는 "집에서 휴식 중 기립성 저혈압으로 인해 넘어지면서 턱을 다쳐 봉합 치료를 받게 됐다"며 "내일 제작발표회에는 부득이하게 마스크를 착용하고 참석해야 할 것 같다"고 설명했다.

이어 "와주시는 기자님들 그리고 기다려주시는 팬분들께 죄송한 마음 전하며 양해도 부탁드린다"고 전했다.

25일 첫 방송 예정인 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가, 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 이야기를 그린다. 육성재를 비롯해 배우 박민영, 고수 등이 출연한다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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