사진=정관장 레드부스터스 안양점 제공

“어려운 순간에도 포기하지 않았다.”

정관장 레드부스터스 안양점 U-9 대표팀이 성장세를 확인했다. 지난 22일 시흥시체육관에서 열린 시흥시협회장배 추계 종별 농구대회에서 조 3위를 기록하며 4강에 진출했다. 새로운 도전이었다. 아직 공식 대회 경험이 많지 않은 어린 선수들이 대부분이었다. 하지만 평소 훈련장에서 갈고닦은 기량과 팀워크를 코트 위에서 보여주며 기대 이상의 경기력을 선보였다.

안양 정관장 U-9는 예선 첫 경기에서 은평삼성을 만났다. 경기 내내 적극적인 움직임과 끈질긴 수비로 맞섰지만, 아쉽게 7점 차로 패하며 첫 경기를 마무리했다. 비록 승리를 가져오지는 못했지만 선수들은 쉽게 포기하지 않고 끝까지 경기에 집중하며 다음 경기를 준비했다.

이어진 고양 TOP와의 두 번째 예선 경기는 접전이었다. 양 팀은 경기 내내 팽팽한 승부를 이어갔고, 정규시간 안에 승부를 가리지 못하며 연장전에 돌입했다. 체력적으로 쉽지 않은 상황에서도 정관장은 끝까지 투혼을 발휘했다. 경기 종료 직전 극적인 위닝샷을 성공시키며 1점 차 짜릿한 승리를 거뒀다.

이 승리로 조 3위를 기록한 안양 정관장 U-9는 4강 진출에 성공했다. 4강에선 은평삼성과 다시 만났다. 이미 한 차례 경기를 치른 상대였던 만큼 선수들은 더욱 적극적으로 싸웠다. 하지만 연장전까지 치렀던 예선 경기의 여파와 연이은 경기로 인한 체력적인 부담이 컸다. 경기 후반으로 갈수록 지쳐갔고, 결국 아쉽게 패했다. 결승 진출은 다음 기회로 미뤘다.

비록 4강에서 대회를 마무리했지만, 선수들이 보여준 투혼과 끈기는 충분히 박수받을 만했다. 특히 대회 경험이 많지 않은 선수들이 강한 상대를 만나 끝까지 포기하지 않고 경기에 임했다는 점에서 이번 대회의 의미는 더욱 컸다. 윤재환 코치는 “이번 대회를 치르면서 아이들이 한층 성장한 모습을 보여줘 정말 놀라웠다. 아직 대회 경험이 많지 않은 친구들임에도 불구하고 경기마다 끝까지 포기하지 않고 투혼을 발휘하는 모습이 정말 인상 깊었다”며 “무엇보다 선생님을 믿고 잘 따라와 주고, 어려운 순간에도 서로 의지하며 끝까지 최선을 다해준 아이들에게 고맙다는 말을 전하고 싶다”고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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