박해진이 3년 만에 안방극장으로 돌아왔다. 그런데 익숙한 박해진과는 조금 다르다. 표정부터 말투까지 힘을 뺐다. SBS 금토드라마 굿파트너2에서 그가 맡은 박태수는 차은경(장나라)을 견제하는 라이벌이지만, 아직까지는 무게를 잡는 악역보다 능청스럽게 판을 흔드는 쪽에 가깝다.

박해진에게 굿파트너2는 국민사형투표(2023) 이후 3년 만의 드라마다. 오랜 공백 뒤 선택한 인물은 법무법인 태수의 대표 변호사 박태수. 이혼 사건은 물론 민·형사 등 여러 분야를 다루는 로펌을 이끄는 인물로 차은경과 이혼 법률시장을 두고 경쟁한다.

등장부터 얌전하지 않았다. 차은경이 눈여겨보던 사무실을 더 높은 조건으로 선점하고, 법무법인 리봄 바로 위층에 사무실을 냈다. 차은경이 영입하려던 강혜성(김혜윤)에게도 조건을 제시하며 스카우트 경쟁에 뛰어들었다. 1~2회에서 박태수는 사건의 중심에 직접 뛰어들기보다 차은경이 가려는 길에 계속 끼어들며 신경을 건드렸다.

둘의 관계가 단순한 경쟁자만은 아니라는 사실도 일찍 공개됐다. 2회에서 박태수는 자신을 찾아온 차은경에게 반말로 이름을 부르며 “나 기억 안 나?”라고 물었다. 정작 차은경은 그를 알아보지 못했다. 박태수는 돌아서는 차은경을 바라보며 혼잣말을 남겼다. 두 사람 사이에 과거가 있다는 사실만 확인됐을 뿐, 아직 구체적인 사연은 나오지 않았다.

이 설정은 시즌2에서 박태수가 맡을 몫을 짐작하게 한다. 굿파트너 시즌1의 차은경은 이미 자신의 이혼과 독립, 새로운 로펌의 출발까지 경험한 인물이다. 시즌2에서 같은 방식의 위기를 반복하는 것만으로는 부족하다. 지금의 차은경을 흔들 수 있는 새로운 사람이 필요했고, 박태수는 업무와 과거 양쪽에서 그 자리를 파고들었다.

박해진 역시 처음에는 박태수가 기존 인물들 사이에서 튀지 않을까 걱정했다고 털어놨다. 제작발표회에서 그는 “자칫하면 캐릭터가 겉돌겠다고 생각했다”며 다른 등장인물과 색깔이 다르다는 점을 고민했다고 밝혔다. 하지만 오히려 그런 다른 색깔이 작품에 더해지는 것도 좋겠다고 판단했다.

본인이 설명한 박태수의 역할도 흥미롭다. 박해진은 이혼이라는 무거운 소재가 이어지는 작품에서 박태수가 잠시 숨을 돌릴 수 있게 하는 “윤활제” 역할을 한다고 말했다. 실제 초반 박태수는 차은경과 팽팽하게 맞서면서도 지나치게 어둡거나 위협적인 인물로 그려지지는 않았다.

박해진의 선택도 그 점에서 눈여겨볼 만하다. 그동안 차갑고 진중한 인물로 자주 기억됐던 그는 이번 복귀를 앞두고 기존 이미지를 벗고 싶었다고 직접 밝혔다. 운동과 태닝으로 외적인 변화도 줬다. 박해진은 “하얗고 병약한 이미지의 캐릭터를 많이 맡았다”며 나이가 들면서 그런 이미지에서 벗어나고 싶었다고 말했다.

굿파트너2에서는 그 변화가 외모에서 끝나지 않는다. 차은경을 향해 경쟁심을 드러내고, 먼저 사무실을 차지하고, 원하는 인재를 두고 맞붙는다. 그러면서도 오래 알고 지낸 사람처럼 슬쩍 말을 놓고 웃는다. 아직 2회까지밖에 공개되지 않았지만, 이전 박해진에게서 자주 봤던 무겁고 비밀스러운 분위기와는 거리가 있다.

첫 주 방송에서 박태수는 주인공들의 사건보다 한발 옆에 서 있었다. 그럼에도 존재 이유는 분명했다. 차은경에게는 경쟁자이고, 강혜성을 사이에 둔 영입전에서는 맞상대였으며, 두 사람만 알고 있는 과거까지 남겨뒀다. 박해진도 “1화보다 2화, 2화보다 3화에 더 많이 나온다”고 말했다.

3년 만의 복귀라고 해서 박해진이 자신의 존재감을 처음부터 세게 밀어붙인 것은 아니다. 오히려 한발 물러나 장나라와 김혜윤 사이를 오가며 조금씩 자리를 넓히고 있다. 이제 궁금한 건 박태수가 얼마나 센 인물인가가 아니다. 차은경이 기억하지 못한 박태수와의 과거, 그리고 그 관계가 지금의 차은경을 어떻게 흔들지가 남았다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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