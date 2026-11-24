배우 한지상이 뮤지컬 쉐도우의 영조로 돌아온다. 초연에 참여했던 여섯 배우가 모두 재연 무대에 오르는 가운데 임규형과 백형훈이 새롭게 합류한다.

제작사 블루스테이지는 2027년 링크아트센터 페이코홀에서 공연하는 창작 록 뮤지컬 쉐도우의 캐스팅을 공개했다. 이번 캐스팅은 강남 더스퀘어 전면 광고를 통해 처음 공개됐다.

쉐도우는 1762년 영조가 아들 사도를 뒤주에 가둔 뒤 숨을 거두기까지의 여드레에서 출발한 판타지 2인극이다. 뒤주에 벼락이 치면서 사도는 시간을 거슬러 아직 왕이 되기 전의 아버지 영조와 만난다. 사도는 ‘이훤’, 영조는 ‘이금’이라는 이름으로 서로를 만나 친구가 된다.

초연에 이어 한지상이 다시 영조 역을 맡는다. 한지상은 아들을 뒤주에 가둔 왕이자 반복되는 시간 속에서 젊은 시절의 자신과 아들을 마주하게 되는 영조를 연기한다.

한지상은 초연에서도 영조의 냉정함과 그 안에 얽힌 두려움, 아들을 향한 복잡한 감정을 오가며 작품의 중심을 잡았다. 지저스 크라이스트 수퍼스타, 데스노트 등에서 강한 에너지와 가창력을 보여온 그는 재연에서도 사도와 충돌하는 아버지이자 한 인간으로서의 영조를 다시 풀어낸다.

영조 역에는 한지상과 함께 초연 멤버 박민성, 김찬호가 돌아오며 백형훈이 새롭게 합류한다. 사도 역 역시 진호, 신은총, 조용휘가 다시 출연하고 임규형이 새 얼굴로 합류한다. 초연 캐스트 여섯 명이 모두 돌아오는 셈이다.

재연에서는 사도와 영조의 관계를 보다 세밀하게 들여다본다. 왕과 세자로 만났을 때와 이금과 이훤이라는 이름으로 친구가 됐을 때 두 사람이 서로에게 어떤 말을 하고, 어떤 감정을 감추는지를 따라간다.

허재인 작가는 “영조에게는 오래 품고 산 두려움인데, 사도는 그 두려움에 맞춰 자라야 한다”며 “이번 재연에서는 그런 아버지의 그림자 아래서 사도가 어떤 사람이 되어 갔을지 조금 더 생각했다”고 설명했다. 이어 쉐도우를 두 인물의 감정을 따라가는 ‘이모셔널 뮤지컬’로 봐달라고 덧붙였다.

초연 이후 작품의 외연도 넓어졌다. 국내 공연에 이어 중국 공연을 진행했고, 체험형 팝업스토어도 선보였다. 첫 팝업스토어가 전 회차 매진된 데 이어 오는 25일부터 29일까지 링크아트센터에서 두 번째 팝업스토어를 연다.

재연에서는 초연 당시 대본에 담지 못했던 장면도 추가된다. 허 작가는 처음 책으로 집필했던 이야기를 뮤지컬로 옮기는 과정에서 제외된 일부 장면을 이번 시즌 ‘쿠키’ 형태로 공개할 예정이라고 밝혔다. 경종과 영조의 이야기는 프리퀄, 정조와 장영실, 사도세자의 이야기는 스핀오프로 이어질 계획이다.

개막 방식도 눈에 띈다. 쉐도우는 사도세자의 생일인 2월 13일 하루가 시작되는 0시에 첫 공연을 올린다. 작품 속 인물의 실제 생일과 공연 시간을 맞춘 자정 공연이다.

한지상을 비롯한 초연 배우 전원이 다시 무대에 서고, 새로운 배우와 장면까지 더해지는 만큼 재연의 핵심은 익숙한 인물들이 얼마나 달라졌는지에 있다. 그중에서도 아버지이자 왕, 그리고 젊은 시절의 이금까지 오가는 한지상의 영조가 다시 어떤 얼굴을 보여줄지가 이번 시즌의 주요 관전 포인트다.

뮤지컬 쉐도우는 2027년 2월 13일부터 5월 2일까지 링크아트센터 페이코홀에서 공연한다. 1차 티켓은 오는 12월 10일 오전 11시 티켓링크를 통해 오픈된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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