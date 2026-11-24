교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 지난 13일 오산교육원에서 숙명여대 문화관광외식학부 르꼬르동블루 외식경영전공 학생 33명을 대상으로 ‘교촌1991스쿨’ 산학 특강과 조리 실습을 진행했다고 24일 밝혔다.

특강을 맡은 교촌 실무자는 자영업자가 독립 매장을 여는 과정과 가맹점주가 본사의 지원을 받아 매장을 여는 과정을 비교해 프랜차이즈의 사업 구조를 설명했다. 가맹본사와 점주가 매장을 운영하며 어떻게 협력하는지도 사례를 들어 소개했다.

이어 학생들은 교촌치킨 가맹점에서 사용하는 조리 자동화 과정을 체험하고 치킨에 붓으로 소스를 발라봤다. 한 학생은 “교촌의 조리 과정을 직접 경험한 것도 흥미로웠지만, 브랜드 운영 방식과 프랜차이즈 사업에 대한 현장 이야기를 함께 들을 수 있어 외식산업을 이해하는 데 도움이 됐다”고 말했다.

교촌1991스쿨은 교촌의 브랜드와 조리법을 소개하는 체험 프로그램으로 2023년 시작됐다. 이듬해 외국인 관광객에게도 문을 열었으며 대학·지자체·여행사와 협력해 올해 누적 참가자 1만명을 돌파했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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