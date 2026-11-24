국내 누적 관객 100만 명을 돌파한 뮤지컬 레베카가 3년 만에 돌아왔다.

레베카는 24일 서울 충무아트센터 대극장에서 여덟 번째 시즌의 막을 올렸다. 공연은 2027년 3월 14일까지 이어진다.

대프니 듀 모리에의 동명 소설을 원작으로 한 레베카는 죽은 아내 레베카의 흔적이 남은 맨덜리 저택을 배경으로 한다. 막심 드 윈터와 결혼해 저택의 새 안주인이 된 ‘나(I)’가 레베카를 향한 집착에서 벗어나지 못한 댄버스 부인과 마주하면서 벌어지는 이야기다.

원작은 알프레드 히치콕 감독의 영화 레베카(1940)로도 제작돼 아카데미 작품상을 받았다. 뮤지컬은 미하엘 쿤체가 극본을, 실베스터 르베이가 음악을 맡아 인물들의 심리와 맨덜리 저택에 감춰진 비밀을 서스펜스로 풀어낸다.

2006년 오스트리아 빈 레이문드 극장에서 초연된 뒤 세계 15개국에서 12개 언어로 공연됐다. 국내에서는 2013년 첫선을 보였고 일곱 시즌을 거치며 누적 관객 100만 명을 넘어섰다. 제7회 더 뮤지컬 어워즈에서는 연출상, 무대상, 조명상, 음향상, 여우조연상 등 5개 부문을 수상했다.

이번 시즌 막심 드 윈터 역은 김우형, 테이, 민우혁이 나눠 맡는다. 레베카를 향한 집착으로 맨덜리 저택을 장악하는 댄버스 부인 역에는 신영숙, 옥주현, 이아름솔이 출연한다. ‘나(I)’ 역은 이봄소리, 이지수, 유연정이 맡았다.

기존 시즌을 지켜온 배우와 새 얼굴의 조합도 눈에 띈다.

신영숙은 2013년 국내 초연부터 이번 시즌까지 빠짐없이 레베카에 참여했다. 옥주현 역시 초연부터 댄버스 부인으로 무대에 서왔다. 최민철은 초연부터 다섯 시즌에 참여한 데 이어 잭 파벨 역으로 돌아왔다. 2023년 10주년 공연에 출연했던 테이와 이지수, 임정모도 다시 합류했다.

반면 김우형과 민우혁, 이봄소리, 유연정은 이번 시즌 처음 레베카에 출연한다. 이아름솔의 이력도 흥미롭다. 2017년 시즌 당시 앙상블로 작품에 참여했던 그는 이번에는 댄버스 부인 역을 맡아 맨덜리 저택으로 돌아왔다.

잭 파벨 역에는 최민철과 임정모, 반호퍼 부인 역에는 하은섬과 윤사봉이 출연한다. 베아트리체 역은 류수화와 홍기주, 가일즈 역은 제병진, 프랭크 크롤리 역은 고철순과 임현준이 맡는다.

13년 동안 여러 차례 캐스팅을 바꾸며 공연해온 레베카는 이번 시즌에도 익숙한 배우와 처음 작품에 들어온 배우를 함께 배치했다. 초연부터 댄버스 부인을 맡아온 배우들과 처음 막심과 ‘나(I)’를 연기하는 배우들이 한 무대에서 어떤 조합을 만들지가 여덟 번째 시즌의 주요 관전 포인트다.

뮤지컬 레베카는 2027년 3월 14일까지 충무아트센터 대극장에서 공연한다. 24일 3차 티켓 예매도 시작한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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