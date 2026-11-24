가수 홍지윤이 ‘현역가왕3’ 우승 상금을 전액 기부한 사연을 공개했다.

24일 방송된 KBS1 ‘아침마당’ 화요 초대석 ‘소문난 님과 함께’에는 홍지윤을 비롯해 성리, 이예지가 출연했다. 세 사람은 혜은이의 ‘새벽비’를 함께 부르며 방송의 문을 열었다.

약 3년 만에 ‘아침마당’을 찾은 홍지윤은 이날 ‘현역가왕3’ 우승 상금을 전액 기부했다고 밝혔다. 트로트 가수로 활동하며 어르신들에게 받은 사랑을 돌려드리고 싶었다며 독거노인 계층을 위해 상금을 기부했다고 설명했다.

자신의 대표곡 ‘배 띄워라’ 무대도 선보였다. 판소리를 전공한 홍지윤은 국악을 자신의 음악적 뿌리라고 설명하며 아이돌 연습생을 거쳐 트로트 가수가 된 과정도 돌아봤다.

대학 선배 송가인이 출연한 ‘미스트롯’을 본 뒤 트로트 경연에 도전하게 됐다는 이야기도 전했다.

토크에서는 학창 시절 성적과 관련한 에피소드를 공개하며 웃음을 더했다. 방송 말미에는 출연진들과 함께 ‘내공 1위’ 상도 받았다.

홍지윤은 MBN ‘현역가왕3’ 우승 이후 특전곡 ‘한번 더 OK’를 발표하고 음악 프로그램과 지역 행사, 라디오 등에서 활동을 이어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]