사진=정희원 기자

조찬호 청담셀의원 대표원장이 ‘2026년 대한줄기세포치료학회 추계학술대회’에서 골수흡인농축물(BMAC)을 활용한 재생치료에서 살펴야 할 네 가지 기준을 제시했다.

주입한 농축물의 구성과 세포의 기능, 주입 부위의 조직 상태, 시술 이후 추적 관찰까지 함께 살펴야 한다는 설명이다.

대한줄기세포치료학회 부회장인 조 원장은 이날 ‘개원의를 위한 재생의학 입문 세션’의 좌장을 맡았다. 이날 조 원장은 같은 세션에서 ‘BMAC 기반 재생치료의 최적화: 채취 기술부터 조직 미세환경 조절까지’를 주제로 강연했다.

조 원장은 골수흡인농축물(BMAC)에 들어 있는 세포 수가 비슷해도 치료 결과가 달라질 수 있다는 점에 주목했다. 환자의 골수를 뽑아 농축한 BMAC에는 여러 종류의 세포와 혈소판이 섞여 있고, 중간엽기질세포는 일부에 불과하기 때문이다.

한 부위에서 골수를 많이 뽑으면 주변 혈액이 섞여 골수 세포의 농도가 낮아질 수 있어, 실제 농축 후 살아 있는 세포가 얼마나 남았는지도 살펴야 한다고 짚었다.

세포를 주입할 부위의 상태도 중요하다. 세포 수가 비슷해도 면역 반응을 조절하는 능력은 다를 수 있고, 주입 부위의 혈류나 염증 상태도 세포가 기능하는 데 영향을 줄 수 있다는 설명이다.

조 원장은 주입 전 세포에 자극을 주거나 고압산소치료를 병행하는 방안도 소개했다. 다만 이런 방법이 환자에게 실제로 얼마나 도움이 되는지는 질환별로 더 연구가 필요하다고도 덧붙였다.

한편, 조 대표원장은 대한줄기세포치료학회 부회장과 대한항노화학회 교육이사로 활동하며 줄기세포 및 항노화 의학 분야의 학술 교류를 이어오고 있다. 조찬호 대표원장은 2007년 ‘신경줄기세포에 관한 연구’로 의학 박사학위를 받기까지 오랜 기간 줄기세포를 연구했다.

그가 이끄는 청담셀의원은 항노화 줄기세포치료를 선도하는 의료기관이다. 27년간 항노화 줄기세포치료를 연구하고 이를 임상에 접목해온 조찬호 대표원장의 노하우를 집약한 특화 치료를 선보이고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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