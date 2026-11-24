가수 손승연이 단독 팬콘서트 ‘하이라이트(HIGHLIGHT)’를 마쳤다.

손승연은 지난 21일 서울 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 팬콘서트를 열고 팬들과 만났다.

공연은 ‘레디(Ready)’로 시작해 ‘가슴아 가슴아’, ‘물들어’, ‘온리 투나잇(Only Tonight)’ 등 대표곡으로 이어졌다. 지난달 발매한 신곡 ‘오늘의 나는’도 라이브로 선보였다.

공연 타이틀 ‘하이라이트’에 맞춰 손승연의 음악 활동을 되짚는 무대도 마련됐다. 엠넷 ‘보이스 코리아 시즌1’ 파이널 무대곡 ‘미운 오리 새끼’를 비롯해 뮤지컬 ‘렘피카’의 ‘돈트 벳 유어 하트(Don’t bet your heart)’, ‘헬스키친’의 ‘칼레이도스코프(Kaleidoscope)’, MBC ‘1등들’에서 선보인 ‘말리꽃’과 ‘프롬 마크(From Mark)’ 등을 불렀다.

팬 사전 투표로 선정된 보컬·댄스 무대와 챌린지, 기존에 선보이지 않았던 장르의 곡도 세트리스트에 포함됐다.

공연을 마친 손승연은 “이번 공연명처럼 가수 인생의 하이라이트를 되돌아보니 결국 팬분들이 가수 ‘손승연’을 완성해 주신 것 같다”며 “앞으로도 좋은 음악과 무대로 꾸준히 보답하겠다”고 소감을 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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