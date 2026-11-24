키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 새 디지털 싱글 ‘그리디(Greedy)’의 두 번째 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 기대감을 끌어올렸다.

키스오브라이프는 지난 23일 공식 채널을 통해 ‘그리디’의 두 번째 콘셉트 포토를 선보였다. 공개된 이미지 속 멤버들은 화이트와 레드 컬러가 조화를 이루는 캐주얼한 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 여기에 지팡이, 선물 가방, 굴뚝 등 크리스마스를 떠올리게 하는 오브제를 활용해 ‘현대적인 산타’ 콘셉트를 감각적으로 풀어냈다.

특히 키스오브라이프 특유의 건강미가 드러나는 스포티하면서도 페미닌한 분위기와 멤버별 개성이 살아 있는 포즈가 어우러지며, 이번 신곡이 보여줄 겨울 감성에 대한 기대를 높였다.

올해 다양한 음악적 시도를 이어온 키스오브라이프는 이번 ‘그리디’를 통해 보다 부드럽고 로맨틱한 매력을 앞세워 겨울 가요계에 나설 예정이다.

한편 키스오브라이프의 새 디지털 싱글 ‘그리디’는 오는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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