소녀시대 태연이 정규 4집 ‘언스페셜(Unspecial)’의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.

태연은 24일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 정규 4집 ‘언스페셜’의 하이라이트 메들리를 선보였다. 영상에는 이번 앨범의 콘셉트와 수록곡 음원 일부가 담겼다.

하이라이트 메들리는 손으로 만지고 그리며 고친 흔적이 남은 패치들이 하나씩 쌓여 하나의 패치워크로 완성되는 과정을 보여준다. 이를 통해 특별함은 사라졌지만 애착은 여전히 남아 있는 ‘언스페셜’의 감정을 시각적으로 표현했다.

오는 30일 발매되는 정규 4집 ‘언스페셜’에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 총 12곡이 수록된다. 팝 발라드, 신스 팝, 하우스 팝, 알앤비 등 다양한 장르를 통해 태연의 보컬과 감성을 담아냈다.

태연의 정규 4집 ‘언스페셜’은 현재 온·오프라인 음반 매장에서 예약 구매할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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