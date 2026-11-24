올해 한국을 찾은 외국인 관광객이 사상 처음 2000만명을 돌파한 가운데 전에 없던 관광 효과가 국내 내수시장에 새로운 화두를 던지고 있다. 바로 내국인 소비 회복이 더딘 상황에서 이들이 국내에서 먹고 자며 체험하는 비용으로 지불하는 돈이 지역 상권 등 내수시장에 희망이 되고 있기 때문이다. <관련기사 2면>

관광수지에서는 이미 변화가 뚜렷하다. 올해 1~9월 관광수입은 211억8000만달러로 전년 동기보다 31.8% 늘었다. 같은 기간 관광수지 적자는 75억9000만달러에서 22억1000만달러로 70.9% 줄었다. 적자 감소분의 약 95%는 관광수입 증가에서 나왔다.

국내 상권에서 외국인의 씀씀이를 보여주는 지표는 카드 소비액이다. 올해 1~9월 외국인이 국내 관광 분야에서 카드로 쓴 금액은 15조9416억원으로 지난해 같은 기간(10조7940억원)보다 47.7% 늘었다. 같은 기간 방한객은 1408만명에서 1711만명으로 21.5% 증가했다. 카드 소비액 증가율이 방한객 증가율의 두 배를 웃돌았다.

외국인 관광객의 소비는 서울 주요 상권의 점포 구성도 바꿨다. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아에 따르면 명동에서 늘어난 관광객 대상 대형 약국이 성수에도 잇따라 들어섰다. 3분기 공실률은 성수 3.7%, 명동 3.9%로 서울 6대 가두상권 가운데 가장 낮았다.

수출 호조를 동네 상인이 매출로 체감하기까지는 시차가 있다. 반면 해외에서 온 여행객이 국내에서 지불한 식사비와 숙박비는 그날 손님을 맞은 식당과 숙소의 매출이 된다. 내수 회복이 더딜수록 외국인 관광객이 어느 지역을 찾아 어디에 돈을 쓰는지 눈여겨봐야 하는 이유다.

내국인 가계가 고물가와 경기 둔화로 지갑을 닫는 상황에서 외부에서 유입되는 외국인 소비는 자영업과 서비스업의 숨통을 틔워주는 가장 즉각적인 외화 수혈 창구가 될 수 있다.

한국을 찾은 외국인 관광객이 사상 처음으로 연간 2000만 명을 돌파했다. 지난 2012년 방한객 1000만명을 달성한 이후 14년 만에 세운 기록이다. 서울 명동에서 외국인 관광객들이 이동하고 있다. 뉴시스

◆도쿄 관광 소비 증가분의 90%는 외국인 몫… 오사카는 지출 총액도 앞서

이같은 사례는 옆나라 일본에서도 찾아볼 수 있다. 일본 도쿄에서는 외국인 여행객이 관광 소비 증가를 이끌었다. 도쿄도에 따르면 지난해 도쿄에서 일본인 여행객이 쓴 돈은 약 5조5800억엔, 외국인 여행객이 쓴 돈은 약 4조5500억엔이었다. 전체 관광 소비에서 외국인이 차지한 비중은 45%였다.

주목할 대목은 증가율이다. 일본인 여행객의 지출이 전년보다 1.1% 늘어나는 동안 외국인 지출은 14.9% 증가했다. 이를 토대로 환산하면 지난해 도쿄에서 늘어난 관광 소비 10엔 가운데 약 9엔은 외국인 여행객이 썼다.

오사카에서는 외국인 여행객의 지출이 이미 일본인 여행객을 앞질렀다. 오사카·간사이 엑스포 개막 전인 2024년, 오사카부를 찾은 외국인 여행객은 약 1조2900억엔을 써 일본인 여행객의 지출액(9580억엔)을 웃돌았다. 양측 지출을 합한 금액의 약 57%가 외국인 몫이었다.

◆외국인 소비가 메우는 내수의 빈틈

윤혜진 경기대 관광개발경영학과 교수는 내국인 소비 회복이 더딘 시기에 외국인 관광객이 내수 부진을 완충할 수 있다고 봤다. 특히 음식점과 숙박업소, 전통시장과 소매점 등 여행객이 직접 찾아가 돈을 쓰는 업종에서 효과를 기대할 수 있다는 설명이다.

윤 교수는 일본 사례에 대해 “관광객의 지출이 특정 지역에서는 기존 일본인 소비에 더해지는 새로운 수요원이 되고 있다는 것”이라고 짚었다.

다만 외국인 여행객이 늘어도 그 효과가 모든 상권에 고르게 돌아가지는 않는다는 점도 지적했다. 그는 “관광객이 많이 찾는 일부 상권과 그렇지 않은 지역 사이에 격차가 커질 수도 있다”며 “일본 사례를 한국에 적용할 때는 관광객 숫자보다 소비의 지역 확산에 주목해야 한다”고 조언했다.

부산은 외국인 관광객의 발길이 지역 소비로 이어진 사례다. 부산시에 따르면 올 상반기 부산을 방문한 외국인은 약 242만명으로 전년 동기보다 43.9% 늘었다. 같은 기간 부산에서 외국인이 신용카드로 쓴 금액은 5914억원으로 63% 증가했다.

지난 6월 12~13일 방탄소년단(BTS)이 부산아시아드주경기장에서 공연했을 때는 공연장 인근 외국인 지출이 한 주 전보다 114.8% 늘었다.

◆관광 성과, 체류일수와 소상공인 매출로 살펴야

관광이 내수에 얼마나 기여했는지 판단하려면 정책 성과를 재는 기준도 달라져야 한다. 입국자 통계로는 한국을 찾은 사람 수를 알 수 있지만, 여행객이 지역에서 며칠을 보내고 어느 가게에서 얼마를 썼는지까지 파악하기는 어렵다.

윤 교수는 지역별 1인당 지출액과 체류일수, 소상공인·자영업자의 매출 변화를 함께 살펴야 한다고 제언했다. 정부 지원 사업을 계기로 지역을 처음 찾은 외국인이 이후 같은 곳을 다시 방문하는지도 장기적으로 추적할 필요가 있다고 했다.

그는 “외국인의 지출이 실제로 우리 지역에 무엇을 남기고, 얼마나 많은 사업자의 매출과 고용으로 연결되는지를 정책의 중심에 놓아야 한다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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