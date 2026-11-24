크리스마스를 기다리며 매일 한 칸씩 열어보는 커피 달력, 받는 사람의 이니셜을 새긴 리본으로 꾸민 샴페인, 마지막 한 조각까지 먹을 수 있는 초콜릿 상자. 크리스마스를 한 달 앞두고 커피·주류·초콜릿 업계가 저마다 선물을 주고받는 재미를 살린 한정판을 내놨다.

시즌 한정 상품을 눈여겨보는 소비자는 적지 않다. 엠브레인 트렌드모니터가 지난해 10월 전국 만 13~69세 남녀 1200명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 64.3%가 “시즌 한정 제품은 왠지 구매해 보고 싶은 생각이 든다”고 답했다.

◆하루 한 칸, 커피로 채우는 12월

매일 한잔씩 커피를 마시며 크리스마스 시즌을 기다리는 것은 어떨까. 네스프레소는 크리스털 브랜드 스와로브스키와 협업한 ‘페스티브 컬렉션’으로 어드벤트 캘린더 2종을 선보였다. 사용하는 커피 머신에 따라 오리지널과 버츄오 가운데 고를 수 있다.

이는 12월 1일부터 크리스마스이브까지 날짜에 맞춰 한 칸씩 여는 달력 안에 커피 캡슐 26개를 담았다.

시즌 한정 커피는 3종이다. 디저트에서 착안한 ‘헤이즐넛 브라우니향 커피’와 ‘블루베리 치즈케이크향 커피’, 블랙으로 즐기기 좋은 ‘크리스털 스파크 에스프레소’다.

어떤 날은 캡슐이 두 개 들어 있어 가족이나 친구와 한 잔씩 나눌 수 있다. 크리스마스이브에 여는 마지막 칸에는 이 캘린더에서만 만날 수 있는 트래블 머그가 들어 있다.

◆샴페인 병에 매다는 나만의 리본

모엣 & 샹동은 샴페인 병을 리본으로 꾸밀 수 있는 홀리데이 에디션 ‘모엣 보우’를 선보였다. 디자인의 출발점은 1886년 ‘모엣 & 샹동 브룻 임페리얼’에 처음 적용한 블랙 타이다. 올해는 병에 달았다 뗄 수 있는 리본 모양의 장식으로 재해석했다.

12월에는 장식을 직접 꾸미는 팝업 공간 ‘보우 아틀리에’도 운영한다. 방문객은 장식 색상을 고르고 이니셜이나 연도를 새길 수 있다. 선물에 곁들일 리본과 메시지 카드도 직접 고른다.

◆상자까지 한 조각, 프로방스의 크리스마스

알랭 뒤카스 쇼콜라 파리는 ‘프로방스의 정원’을 주제로 홀리데이 초콜릿 컬렉션 9종을 내놨다. 프랑스 남부 프로방스의 겨울 풍경을 디자인에 담고, 이 지역에서 크리스마스에 즐기는 전통 디저트에서 조리법을 착안했다. 컬렉션 전반에는 감귤류의 맛과 향을 살렸다.

대표 제품인 ‘크리스마스 캔디 박스’는 초콜릿으로 만든 상자에 여섯 종류의 초콜릿을 채웠다. 안에 든 초콜릿을 나눠 먹고 상자까지 쪼개 먹을 수 있다. 감귤류의 풍미를 담은 초콜릿을 모은 ‘페피트 시트러스 박스’는 6구와 12구 두 가지로 선보였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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