임지연과 이도현. 사진=뉴시스

배우 임지연과 이도현이 공개 열애 약 3년 만에 결별했다.

임지연 소속사 아티스트컴퍼니는 24일 공식입장을 통해 "두 사람이 최근 결별한 것이 맞다"며 "서로의 앞날을 응원하는 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다.

이어 "배우의 사생활인 만큼 구체적인 결별 사유나 시기 등은 확인해 드리기 어려운 점 너른 양해 부탁드린다"고 전했다.

같은 날 이도현 소속사 YH엔터테인먼트 역시 두 사람의 결별 소식을 알렸다.

앞서 임지연과 이도현은 2022년 공개된 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며 2023년 열애 사실을 인정했다. 5세 연상연하 커플이었던 두 사람은 인터뷰와 시상식 무대 등에서도 서로를 향한 애정을 공개적으로 드러내며 많은 응원을 받았지만, 결국 약 3년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

임지연은 올해 SBS '멋진 신세계'에서 활약했다. 지난해 5월 군복무를 마친 이도현은 넷플릭스 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔' 등 복귀작 공개를 앞두고 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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