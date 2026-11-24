사진=대한가라테연맹 제공

대한가라테연맹이 체육단체 운영과 사업 추진 성과를 인정받았다. 문화체육관광부가 실시한 ‘2026년 체육단체 혁신평가’에서 A등급(우수)을 획득했다.

체육단체 혁신평가는 매년 대한체육회 회원종목단체를 대상으로 진행된다. 비전·전략과 조직 운영, 주요 사업, 단체 자율성, 인권·윤리 등 5개 영역을 종합적으로 살핀다. 종목별 특성에 따라 총 6개 평가군으로 나뉜다.

대한가라테연맹은 이번 평가에서 아시안게임 종목단체가 속한 ‘라군’에 편성됐다. 비전 및 발전계획 수립과 조직 역량 강화, 회계 투명성을 비롯해 생활·전문·학교체육 활성화 등 다양한 분야에서 성과를 인정받았다. 특히 공정·인권 위반 사례나 평가보고서 제출 지연에 따른 감점도 없었다.

2022년 처음 A등급을 받은 이후 다시 우수 평가를 받았다는 점에서도 의미가 있다. 연맹은 이를 바탕으로 조직 운영의 투명성과 효율성을 높이고, 생활체육과 전문체육의 균형 있는 발전에 힘쓸 계획이다.

대한가라테연맹 관계자는 “앞으로도 체육단체로서의 책임과 역할을 다하고, 보다 체계적이고 투명한 운영을 통해 가라테 발전에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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