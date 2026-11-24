오후 4시 집 앞으로 도착한 제네시스 GV90의 첫인상은 ‘거대하다’는 말로는 부족했다. 국내 자동차 브랜드가 만들어낸 스포츠유틸리티차량(SUV) 가운데 이 정도의 물리적 존재감을 발산하는 차량이 있었나 싶었다. 전장이 5.3m에 육박하는 차체는 익숙한 도심 풍경마저 상대적으로 작아 보이게 했다.

최근 제네시스의 초대형 플래그십 전기 SUV GV90 스윙도어 모델을 6시간 동안 시승했다. 서울 광진구 광장동에서 저녁 식사를 한 뒤 경기 양평의 한 커피숍을 거쳐 밤 10시까지 차량과 함께했다. 정해진 미디어 시승 코스가 아닌 일상적인 저녁 외출을 통해 차량의 상품성을 살폈다.

6시간 동안 가장 인상적이었던 것은 화려한 첨단 기술도, 600마력을 훌쩍 넘는 출력도 아니었다. 육중한 차체에 안겨 고급 호텔의 두툼한 침구에 몸을 맡긴 듯한 안락함이었다. 국산 자동차에서 경험할 수 있는 승차감의 상한선을 한 단계 끌어올렸다는 인상이다.

◆ 팰리세이드보다 22.5㎝ 길어…도로 위 시선 독차지

GV90의 전장은 5285㎜, 전폭은 2030㎜, 전고는 1825㎜(24인치 휠 기준)에 달한다. 앞뒤 바퀴 사이의 거리인 축간거리는 3245㎜다. 국내 자동차 브랜드가 판매하는 양산 승용 SUV 가운데 전장과 전폭, 축간거리 기준 가장 크다. 현대자동차의 대형 SUV 팰리세이드 기본형보다 225㎜ 길고 50㎜ 넓다. 축간거리는 275㎜나 길다. 전동화 전용 플랫폼을 기반으로 제작된 현대차 아이오닉9과 비교해도 축간거리가 115㎜ 길다. 기존 국산 대형 SUV의 크기를 확장한 것이 아니라 새로운 체급을 개척했다고 보는 편이 적절하다.

디자인은 차체의 크기와 달리 공격적이지 않다. 한국 전통 백자인 달항아리에서 영감을 얻은 유려한 곡면과 제네시스 특유의 두 줄 램프가 조화를 이룬다. 과도한 장식 없이 차체의 비례와 부피감만으로 존재감을 드러낸다.

도로 위 반응은 예상보다 뜨거웠다. 건너편 도로에서 휴대전화를 꺼내 차량을 촬영하는 이들이 있는가 하면 GV90의 모습을 살피려는 듯 한동안 뒤따라오기도 했다.

고가의 수입 SUV가 어렵지 않게 눈에 띄는 서울에서도 국산 신차 한 대에 이처럼 시선이 집중되는 장면은 흔치 않다. 출시 초기의 신차 효과를 감안하더라도 GV90이 갖춘 시각적 존재감은 상당했다.

◆ 3t의 육중함이 만들어낸 안락함…침구에 파묻힌 듯

GV90의 진가는 움직이기 시작하면서 드러났다. 공차중량이 3t을 넘어서는 육중한 차체지만 노면에서 전달되는 충격은 상당히 부드럽게 다듬어졌다. 도로의 요철에서 발생하는 충격이 탑승자의 몸에 직접 전달되기보다 여러 겹의 완충재를 거쳐 걸러지는 듯했다. 고급 호텔의 침대에 누워 두툼한 매트리스와 침구에 몸을 맡겼을 때의 감각에 가까웠다.

GV90은 제네시스의 플래그십 전용 전동화 플랫폼인 eMP를 기반으로 제작됐다. 멀티 챔버 에어 서스펜션과 듀얼 밸브 전자제어 쇼크업소버를 적용해 주행 조건에 따라 차체 움직임을 조율한다. 고급차의 승차감은 단순히 서스펜션을 부드럽게 설정한다고 구현되는 것이 아니다. 노면 충격을 효과적으로 흡수하면서도 차체가 불필요하게 출렁이는 현상을 억제해야 한다.

GV90은 이 두 가지 성격 사이에서 상당히 설득력 있는 균형점을 찾았다. 차체의 무게가 둔중함보다 안정감으로 다가왔다. 주행의 긴장감을 낮추는 데 더욱 초점을 맞췄다는 인상이다. 정숙성도 안락함을 배가한다. 모든 유리에 두께 5㎜ 이상의 차음 유리를 적용하고 차체 골격 내부의 방음 충진재와 흡차음 구조를 보강했다. 내연기관 특유의 소음과 진동이 없는 데다 외부 소음까지 적극적으로 차단하면서 탑승 공간과 도로 사이에 심리적인 거리감이 형성됐다.

◆승하차 때 차체 낮추고 발판 펼쳐…세심한 배려

초대형 SUV의 높은 차고는 승하차 과정에서 부담으로 작용한다. 어린이나 고령자에게는 더욱 그렇다. GV90은 에어 서스펜션을 활용한 차고 조절과 전동식 사이드 스텝으로 이를 보완했다. 차체 높이를 낮추고 문 아래에서 펼쳐지는 발판을 이용하면 육중한 SUV에 오르내리는 부담이 상당 부분 줄어든다.

전동식 도어도 만족도가 높은 기능이었다. 크고 무거운 문을 직접 밀고 당기는 수고를 덜어준다. 일반적인 스윙도어를 적용한 모델에서도 충분히 고급스러운 승하차 경험을 제공했다.

사양표에 나열된 첨단 기능보다 실제 일상에서 효용을 크게 체감한 부분이다. 고급차가 제공하는 편안함이 주행 중에만 국한돼서는 안 된다는 점을 보여준다.

◆ 국산차에서 만난 프라이빗 극장…3열도 구색 맞추기 아니다

GV90의 상품성을 가장 극적으로 체감할 수 있는 공간은 2열이다. 일반적인 자동차의 뒷좌석보다는 고급 영화관의 프리미엄 상영관을 연상케 한다. 넉넉한 좌석에 몸을 깊숙이 기대고 앉으면 자동차가 이동수단이라는 사실을 잠시 잊게 된다. 선택 사양으로 제공되는 25개 스피커의 뱅앤올룹슨 프리미어 3D 사운드 시스템과 후석 엔터테인먼트 기능은 이러한 공간적 경험을 극대화하는 요소다.

기존 고급차의 뒷좌석이 목적지까지 편안하게 이동하기 위한 공간이었다면 GV90의 2열은 목적지에 도착한 뒤에도 머물고 싶은 공간을 지향했다. 마사지 기능 역시 합격점을 줄 만했다. 일부 고급차의 마사지 시트는 등받이 내부의 공기 주머니가 움직이는 정도에 그치는 경우가 많다. GV90은 압력이 비교적 강하고 자극이 분명했다. 15개의 공기 주머니와 진동 모듈을 활용하는 마사지 시스템은 장거리 이동 때 피로를 덜어주는 데 유용할 것으로 보인다.

3열 공간도 예상보다 넉넉했다. 대형 SUV라도 3열은 어린이용이나 단거리 이동을 위한 보조 좌석에 그치는 경우가 적지 않다. GV90은 성인이 앉아도 크게 답답하지 않을 정도의 거주성을 갖췄다. 준중형급 세단의 뒷좌석을 떠올릴 만했다. 차체를 키운 효과가 2열뿐 아니라 3열까지 고르게 전달된 셈이다.

◆ 3t의 거구가 시속 100㎞까지 4.9초…반전의 가속력

안락함을 앞세운 자동차지만 동력 성능은 고성능 스포츠 세단에 견줄 만하다. 전후륜 전기 모터의 합산 최고출력은 490㎾(약 666마력), 최대토크는 800Nm(약 81.6㎏f·m)다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 도달하는 데 걸리는 시간은 4.9초다.

육중한 차체와 부드러운 승차감에 익숙해질 무렵 가속페달을 밟으면 전혀 다른 성격이 드러난다. 차체의 크기와 무게를 고려하면 놀라울 정도의 가속감이다. 물론 GV90에서 강력한 동력 성능의 의미는 단순히 빠르게 달리는 데 있지 않다. 여러 명의 탑승자와 짐을 싣고도 출력 부족 없이 여유롭게 움직일 수 있다는 데 있다.

현대차그룹 전기차 가운데 가장 큰 용량인 123.5㎾h 배터리를 탑재했다. 22인치 휠 기준 1회 충전 주행거리는 500㎞, 복합 전비는 3.4㎞/㎾h다. 350㎾급 급속충전기를 이용하면 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전할 수 있다.

GV90 2, 3열 버튼 자동 폴딩 기능. 김재원 기자

◆운전자보다 거친 주행 보조…안락함에 남긴 옥에 티

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 가감속 질감에는 아쉬움이 남았다. GV90에는 고속도로 주행 보조 2(HDA 2)와 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2 등 레벨2 수준의 운전자 보조 기술이 적용됐다.

시승 과정에서 앞차와의 간격을 조절할 때 제동과 재가속이 다소 급격하게 이뤄지는 경우가 있었다. 운전자가 직접 주변 차량의 움직임을 살피며 속도를 조절할 때보다 가감속의 연결이 매끄럽지 못했다. 전체적인 교통 흐름에 자연스럽게 녹아들기보다 설정된 차간거리를 유지하는 데 치중한 듯한 움직임이었다. 일반적인 자동차라면 크게 부각되지 않을 단점일 수 있다. 그러나 GV90처럼 안락함을 핵심 가치로 내세운 자동차에서는 상대적으로 더 크게 느껴진다. 서스펜션과 시트가 공들여 만들어낸 편안함을 주행 보조 시스템이 일부 훼손하는 셈이다.

플래그십 자동차의 주행 보조 기술은 운전자의 조작을 줄여주는 수준을 넘어 숙련된 전문 운전기사처럼 차량을 부드럽게 움직이는 방향으로 발전할 필요가 있다.

GV90 자동 출차 기능. 앞뒤 좁은 주차 공간에서도 원활하게 차량이 출차됐다. 김재원 기자

◆ 넓은 실내의 대가…차보다 주차장 먼저 살펴야

압도적인 실내 공간을 얻기 위해 감수해야 할 부분도 있다. 주차다. 전장이 5.3m에 육박하고 전폭이 2m를 넘는 차체는 국내 주차 환경에서 적지 않은 부담으로 작용한다. 현행 주차장법 시행규칙상 일반형 주차구획의 최소 규격은 너비 2.5m, 길이 5m다. 확장형 주차구획도 너비 2.6m, 길이 5.2m 이상이다.

능동형 후륜 조향 시스템과 원격 스마트 주차 보조 기능이 거대한 차체를 다루는 부담을 덜어주지만 주차장의 물리적인 크기까지 늘려주지는 못한다. 차량을 주차구획에 넣는 것과 탑승자가 편안하게 문을 열고 내리는 것은 별개의 문제다. 주차면이 좁은 구축 아파트나 도심 상가, 지하주차장에서는 상당한 불편을 감수해야 할 수 있다. 기계식 주차장을 사용할 일은 드문 일이겠지만 차량 크기와 중량에 따른 이용 제한 여부를 확인해야 한다.

◆밤 10시, 내리기 아쉬웠던 국산 기함

양평의 커피숍을 거쳐 시승을 마친 시간은 밤 10시였다. 차량 가격은 1억을 훌쩍 넘기며 네오룬 같은 경우는 2억을 오버한다. 국산 자동차에 이 정도의 비용을 지불할 가치가 있느냐는 질문은 자연스럽다. 브랜드의 역사와 중고차 잔존가치, 장기 내구성 등 검증받아야 할 영역도 남아 있다. 그러나 적어도 6시간 동안 경험한 승차감과 공간의 완성도만 놓고 보면 국산차라는 전제를 붙여 평가할 필요가 없는 수준이다. 과거 국산 고급차는 해외 명차의 안락함과 기술을 얼마나 따라잡았는지 평가받았다. GV90은 해외 럭셔리 자동차와 나란히 놓고 어느 쪽이 더 편안한지를 논할 수 있는 단계에 들어섰다. 크고 빠른 자동차는 많다. 그러나 여섯 시간의 여정을 마치고도 내리는 것이 아쉬운 자동차는 그리 많지 않다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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