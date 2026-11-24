부민 프레스티지 라이프케어센터가 지난 20~22일 서울 코엑스에서 열린 ‘2026 마인드케어 웰니스 엑스포’에서 건강검진과 웰니스 서비스를 연계한 건강관리 모델을 선보였다. 수검자 개인을 위한 회복·컨디션 관리 프로그램과 기업 VIP·임직원을 위한 맞춤형 프로그램을 함께 공개했다.

센터가 제시한 모델은 수검자의 건강 상태와 관리 목적에 따라 웰니스 서비스를 구성하고, 검진 이후에도 의료진이 건강관리를 이어가는 방식이다. 현장에서는 전신을 차갑게 하는 크라이오테라피와 적외선 사우나, 림프 순환 관리 등에 사용하는 장비를 소개했다. 센터 측은 이들 장비를 활용한 웰니스 프로그램을 전문 의료진의 사후 관리와 연계한다는 점을 특징으로 꼽았다.

기업 대상 프로그램인 ‘바디 리컴포지션(Body Recomposition)’은 기업 VIP와 임직원의 건강관리에 초점을 맞췄다. 센터는 기업에 전용 행사 공간을 제공하고 웰니스 프로그램을 운영한다. 기업은 행사 목적에 따라 공간 이용부터 프로그램 운영, 의료 서비스 연계까지 필요한 항목을 조합할 수 있다.

임민호 부민 프레스티지 라이프케어센터 병원장은 “단순 질병 조기 발견을 넘어 일상 속 건강관리까지 아우르는 메디컬 웰니스 수요가 빠르게 늘고 있다”며 “검진과 임상 역량에 웰니스 서비스를 접목해 새로운 헬스케어 모델을 선도해 나가겠다”고 말했다.

한편, 부민 프레스티지 라이프케어센터 마곡은 정밀 건강검진을 기반으로 첨단재생의료 서비스를 제공하고 있다. 수검자의 검진 데이터를 활용해 개인별 사후 관리를 이어간다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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