“한국을 여러 차례 방문한 외국인 관광객에게 지방 도시 여행은 지금까지 알지 못했던 한국의 새로운 모습을 발견할 수 있는 좋은 기회가 됩니다.”



최근 전주와 포항·경주를 다녀간 일본인 관광객 고바야시 유키 씨는 15년 전부터 거의 매년 한국을 찾았다. 주로 서울을 찾던 그가 지난 주 전주를 여행지로 고른 이유는 의외로 ‘소녀시대 태연’이었다. 좋아하는 K-팝 가수의 고향을 직접 찾아 오랜 소원풀이를 했다.

일본인 관광객 고바야시 유키 씨가 경북 포항 환호공원의 체험형 조형물 ‘스페이스워크’를 찾았다. 고바야시 유키 씨 제공

그가 체감한 서울과 지방의 차이는 뚜렷했다. 고바야시 씨는 “최근 서울에서는 외국인 여행객을 쉽게 마주쳤고, 유럽과 북미에서 온 이들도 예년보다 늘었다는 인상을 받았다”며 “반면 전주와 포항, 경주에서는 서울에 비해 외국인 여행객이 눈에 띄게 적었다”고 돌아봤다.



그는 여행의 매력 중 하나로 ‘특색 있는 지역 음식 문화’를 꼽았다. 전주에서는 비빔밥과 떡갈비를 먹고 막걸리를 곁들였다. 포항에서는 현지 해산물 요리를 즐겼다. 고바야시 씨는 “지역에서 난 재료로 만든 음식을 본고장에서 먹는 즐거움은 각별했다”고 말했다.



유적지도 인상적이었다는 게 그의 설명이다. 태연의 고향이 궁금해 찾은 전주에서 뜻밖에 반가웠던 건 조선 태조 이성계의 어진이었다.

고바야시 씨는 “학창 시절에 배웠던 역사를 실제 현장을 방문함으로써 더욱 생생하게 느낄 수 있다는 것은 역사적인 도시를 여행하는 특별한 즐거움이라고 생각한다”고 말했다.

일본인 관광객 고바야시 유키 씨가 경북 포항 환호공원의 체험형 조형물 ‘스페이스워크’에서 포즈를 취하고 있다.

지역을 여행하며 특히 인상 깊었던 점으로는 교통의 편리성을 들었다. 고바야시 씨는 “서울역이나 용산역에서 KTX를 타면 생각보다 빠르게 지역 도시에 닿았고, 늦은 밤에도 열차 도착 시간에 맞춰 역 앞에 택시가 기다리고 있었다”며 “시내에서는 우버로 택시를 불렀다. 말이 잘 통하지 않아도 먼저 말을 걸어온 택시 기사들 덕분에 이동 중에도 지역 사람들과 이야기를 나눌 수 있어 즐거웠다”고 말했다.



고바야시 씨가 아쉽게 느낀 건 여행을 떠나기 전 접할 수 있는 정보였다. 그는 “지방 도시로의 교통 접근성이 매우 뛰어남에도 불구하고, 이러한 편리함 자체가 해외에는 아직 충분히 알려지지 않은 것 같다”고 말했다.

KTX로 어느 도시까지 갈 수 있는지, 현지에서 무엇을 먹고 어떤 체험을 할 수 있는지 외국어로 미리 찾아볼 수 있다면 여행지를 고를 때부터 선택지가 넓어진다는 얘기다.



실제 통계에서도 이 같은 모습이 드러난다. 문화체육관광부와 한국문화관광연구원의 ‘2025년 외래관광객조사’에 따르면 지난해 방한객의 76.8%가 서울을 방문했다.

소비도 서울에 집중됐다. 서울시가 한국관광 데이터랩 자료를 분석한 결과, 올해 1~9월 외국인 관광객의 전국 오프라인 카드 소비액 가운데 70.9%가 서울에서 결제됐다.

고바야시 씨가 태연 씨의 가족이 운영하는 전주의 안경점을 찾아 포즈를 취하고 있다. 이미 소녀시대 팬들 사이에서는 성지로 꼽히는 장소다.

정부와 공공기관도 지방공항을 기점으로 한 지역 관광 활성화에 속도를 내고 있다. 올해 상반기 항공편으로 한국을 찾은 외국인 관광객의 20.7%가 지방공항으로 입국했다.

한국관광공사는 지방공항을 지역 여행의 관문으로 키우기 위해 지난 7월 이스타항공과 업무협약을 맺었다. 두 기관은 지방공항과 중화권을 잇는 노선을 확대해 외국인 관광객을 유치하기로 했다.



학계에서는 이같은 관문 다변화 흐름이 실질적인 지역 내수 진작으로 이어지려면 서울 이외의 도시가 독립적인 방한 목적지로 자리 잡아야 한다고 강조한다.



윤혜진 경기대 관광개발경영학과 교수는 이를 위한 두 가지 조건으로 ‘이동의 편의성’과 ‘고유 콘텐츠’를 제시했다.

윤 교수는 “외국인 입장에서 공항에 내려 기차나 버스를 타고 지방으로 이동하는 과정의 작은 불편함 하나가 여행지를 포기하게 만드는 결정적 요인이 된다”며 “공항에서 지역, 관광지에서 숙소까지 교통 정보와 예약·결제·짐 배송·다국어 안내가 끊김 없이(Seamless) 연결돼야 한다”고 말했다.



콘텐츠의 중요성도 강조했다. 윤 교수는 “그 지역에 가야만 경험할 수 있는 경관성·고유성·계절성이 명확하다면 물리적 거리는 장애물이 아니라 오히려 여행의 이유가 된다”며 “지역에 오래 머물며 지갑을 열 수 있도록 저녁 이후 즐길 수 있는 야간 콘텐츠와 골목·시장·소상공인·농가와 연계한 체험형 콘텐츠를 적극 확충해야 한다”고 제언했다.



고바야시 씨는 “나처럼 한국을 여러 번 찾은 재방문객에게 지방 도시는 새로운 한국을 만나는 최고의 선택지”라며 “풍부한 역사와 음식, 지방의 매력이 해외에 알려진다면 외국인 방문지 다변화와 지역 경제 활성화로 이어질 것”이라고 기대감을 전했다.

정희원·이정인 기자

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