사진=한국프로축구연맹 제공

벌써부터 뜨거운 승부를 예고한다. 2027시즌 프로축구 K리그1은 한층 치열해질 전망이다. 수원 연고 두 팀의 동반 승격으로 ‘수원 더비’가 1부 무대로 자리를 옮기고, 최고의 흥행 카드로 꼽히는 ‘슈퍼매치’가 돌아온다.

K리그2에서 단 두 팀에게만 주어지는 다이렉트 승격 티켓의 주인이 가려졌다. 수원 삼성이 우승과 함께 승격을 확정한 데 이어 수원FC도 1부 직행열차를 탔다. 수원FC(승점 63)는 지난 22일 서울 이랜드 FC(승점 58)가 충남아산FC와 1-1로 비기면서 2위를 확정했다. 올 시즌 K리그2에서 맞붙었던 두 팀은 내년 K리그1으로 무대를 옮겨 자존심 대결을 이어간다.

같은 도시를 연고로 하는 두 팀은 수원 팬들의 사랑을 양분하고 있다. 올 시즌 승격이라는 공동의 목표를 이뤘지만, 자존심을 건 경쟁은 이제 본격적으로 시작된다. 특히 박건하 수원FC 감독에겐 수원 더비가 더욱 특별하다. 박 감독은 수원 삼성의 창단 멤버이자 구단을 대표하는 레전드다. 선수 시절 황금기를 함께했고, 은퇴 후 감독으로서 지휘봉을 잡기도 했다. 다만 1년 7개월 만에 팀을 떠나며 ‘실패’라는 꼬리표가 붙었다. 올 시즌엔 수원FC로 둥지를 옮겨 승격을 일궈내며 아쉬움을 지웠다. 다음 시즌 목표 중 하나는 친정팀을 넘어서는 일이다.

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더 큰 기대를 모으는 건 슈퍼매치의 귀환이다. FC서울과 수원 삼성의 맞대결은 K리그를 대표하는 라이벌전이다. 1990년대 후반부터 라이벌 구도를 형성해 왔다. 우승 경쟁과 선수 영입, 팬들 간 자존심 대결이 맞물리며 서사를 쌓아왔다. 수원 삼성의 강등으로 한동안 K리그1에서 볼 수 없었던 맞대결이 4년 만에 돌아온다. 흥행 보증 수표로 꼽힌다. 역대 K리그 정규리그 단일 경기 최다 관중 상위 10경기 가운데 4경기가 두 팀의 맞대결일 정도다.

사령탑 간 지략 대결도 흥미롭다. 수원 삼성의 승격을 이끈 이정효 감독과 K리그1 우승을 이룬 서울의 김기동 감독이 맞붙는다. 둘은 2023~2025년 K리그1에서 각각 광주FC와 포항 스틸러스, 서울을 이끌며 맞붙었다. 이 맞대결에선 이 감독이 5승2무3패로 앞섰다.

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재회를 앞둔 이 감독은 기대와 함께 자신감을 드러냈다. 그는 우승을 확정한 뒤 “(김기동) 감독님 오래 기다리셨습니다”라며 “김 감독님을 그라운드에서 볼 수 있어서 너무 좋다. 가장 기대되는 매치다. 이 같은 더비가 계속 생겨났으면 좋겠다. K리그 흥행을 위해서도 좋은 것 같다”고 강조했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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