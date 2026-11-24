사진=한국프로축구연맹 제공

대전 루빅손이 ‘하나은행 K리그1 2026’ 36라운드 MVP로 선정됐다.

루빅손은 21일 강릉하이원아레나에서 열린 강원과 대전의 경기에서 역전 결승골을 기록하며 팀의 3-1 승리를 이끌었다. 루빅손은 후반 8분 순식간에 상대 수비 두 명을 제친 후 구석으로 강력한 슈팅을 꽂아 넣으며 팽팽한 경기의 균형을 깼다.

K리그1 36라운드 베스트 매치 역시 강원과 대전의 경기다. 강원은 전반 24분 최병찬의 선제골로 앞서갔지만, 전반 38분 대전 디오고가 동점골을 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸다. 이어 대전은 후반 8분 루빅손, 후반 39분 마사의 연속골로 3-1 역전승을 거뒀다.

K리그1 36라운드 베스트 팀 역시 대전이다. 대전은 이날 승리로 10경기 연속 무패(7승3무)를 이어갔고, 디오고, 루빅손, 김봉수가 뛰어난 활약을 바탕으로 라운드 베스트11에 선정됐다.

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K리그2 33라운드 MVP는 수원 루이스다. 루이스는 21일 수원월드컵경기장에서 열린 수원과 경남의 경기에서 멀티골을 기록하며 팀의 3-1 승리를 이끌었다. 루이스는 후반 19분 김주찬의 크로스를 강력한 헤더로 마무리했고, 후반 26분에는 직접 얻어낸 페널티킥을 침착하게 성공시켰다. 수원은 이날 승리로 K리그2 우승을 확정했다.

K리그2 33라운드 베스트 팀은 성남이다. 성남은 21일 탄천종합운동장에서 열린 용인과의 경기에서 5-0 완승을 거뒀다. 성남은 이날 김지혁, 김찬일, 프레이타스, 이재욱 등 다양한 포지션의 선수가 득점을 올렸다. 탄탄한 수비를 바탕으로 무실점 승리를 거뒀다.

K리그2 33라운드 베스트 매치는 22일 목동종합운동장에서 열린 서울 이랜드와 충남아산의 경기다. 양 팀은 전반 내내 치열한 공방전을 펼쳤고, 서울 이랜드가 후반 29분 에울레르의 선제골로 앞서갔다. 충남아산은 이후에도 적극적으로 공격을 전개했고, 후반 41분 상대 자책골을 이끌어내며 승부를 원점으로 돌렸다. 경기는 1-1 무승부로 끝났다.

[하나은행 K리그1 2026 36R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트 11]

MVP: 루빅손(대전)

베스트 팀: 대전

베스트 매치: 강원(1) vs 대전(3)

베스트 11

FW: 안데르손(서울), 프리드욘슨(광주), 디오고(대전)

MF: 루빅손(대전), 서재민(인천), 김봉수(대전), 두현석(광주)

DF: 이주용(인천), 후안 이비자(인천), 세레스틴(제주)

GK: 구성윤(서울)

[하나은행 K리그2 2026 33R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트 11]

MVP: 루이스(수원)

베스트 팀: 성남

베스트 매치: 서울E(1) vs 충남아산(1)

베스트 11

FW: 리마(안산), 루이스(수원), 세라핌(대구)

MF: 김주찬(수원), 툰가라(천안), 세징야(대구), 김지혁(성남)

DF: 베니시오(성남), 프레이타스(성남), 김정환(수원FC)

GK: 한태희(대구)

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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