사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 부천FC1995의 든든한 버팀목이자 ‘캡틴’ 한지호가 17년간의 선수 생활에 마침표를 찍는다.

1988년생으로 만 37세인 한지호는 오는 28일 부천종합운동장에서 열리는 ‘하나은행 K리그1 2026’ 37라운드 김천상무(이하 김천)와의 시즌 마지막 홈경기를 끝으로 정든 그라운드를 떠난다. 부천은 이날 경기에 앞서 구단 역사에 큰 발자취를 남긴 캡틴을 위한 은퇴식을 개최한다.

2010년 부산아이파크에서 프로에 데뷔한 한지호는 부산의 승격을 이끌며 프로 통산 429경기 52골 36도움을 기록한 베테랑이다. 2021시즌 부천에 합류했다. 입단 첫해부터 서울 이랜드 원정(2-1 승) 멀티 도움을 포함해 30경기 3골4도움을 올렸다. 이듬해인 2022시즌에도 안산전(2-1 승)에서 5분 만에 멀티골을 터뜨리는 등 31경기 6골3도움으로 활약하며 팀의 핵심 공격수로 자리매김했다.

2024시즌부터는 3년 연속 주장 완장을 차고 팀의 구심점 역할을 했다. 2025시즌 창단 첫 K리그1 승격과 2026시즌 구단 역사상 첫 K리그1 주장을 역임하는 등 6시즌 동안 부천의 역사를 모두 함께했다. 부천 통산 기록은 137경기 14골12도움이다. 특히 공격포인트 26개 중 9개(5골4도움)가 팀 승리를 결정짓는 결승 포인트였을 만큼 승부처마다 해결사 역할을 톡톡히 해냈다.

사진=부천FC1995 제공

무엇보다 한지호의 진가는 경기장 안팎을 아우르는 ‘행동하는 리더십’에서 빛났다. 2024시즌부터 3년 연속 주장 완장을 찬 그는 훈련장에서 먼저 땀 흘리는 솔선수범으로 어린 선수들에게 귀감이 됐다. 부상으로 경기에 나서지 못할 때는 원정길에 동행해 후배들의 멘탈 코치를 자처했고, 그라운드에서는 늘 “체력을 다 쏟겠다”는 각오로 투쟁심을 불어넣었다.

현역 생활을 마무리하는 한지호는 “17년이라는 긴 여정을 마무리하고, 2026시즌 마지막 홈경기에서 팬 여러분 앞에 작별 인사를 드리게 됐다”며 “부천에서 뛴 6년 동안 아낌없는 격려와 응원을 보내주신 팬분들과 감독님, 동료들에게 진심으로 감사드린다. 보내주신 사랑을 평생 기억하겠다”고 소감을 전했다.

부천은 팀을 위해 헌신한 ‘캡틴’의 마지막을 기념하기 위해 다양한 행사를 준비했다. 경기 당일 입장 관중에게 한지호의 부천 6년 여정이 담긴 ‘스페셜 티켓’을 증정하고, 오프라인 스토어 ‘1995 STORE’ 현장 방문 시 한지호 마킹을 무료로 제공한다.

또한 킥오프 전 열리는 공식 은퇴식에서는 한지호 마킹 유니폼 소지 팬과 함께하는 ‘은퇴 기념 에스코트 이벤트’를 비롯해 은퇴 기념 영상 상영, 공로패 전달 등 캡틴의 마지막 발걸음을 응원하는 뜻깊은 시간이 이어질 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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