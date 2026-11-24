사진=두산베어스 제공

새 시즌을 향한 첫 담금질을 마쳤다. 프로야구 두산이 일본 미야자키에서 29일간 이어진 고강도 마무리캠프를 마치고 돌아온다.

체력과 기본기를 다지는 데 집중하며 내년을 위한 준비에 나섰다. 두산은 지난달 28일부터 진행한 마무리캠프 일정을 마치고 오는 25일 인천국제공항을 통해 귀국한다.

이번 캠프에서는 선수별 보완 과제를 해결하는 데 중점을 뒀다. 고강도 체력 훈련과 반복적인 기술 훈련으로 기본기를 다졌고, 야간훈련까지 병행했다. 실전 점검도 빠뜨리지 않았다. 지난 12일 한화, 21일 롯데와 연습경기를 치르며 훈련 성과를 확인했다. 야수 류승민과 투수 안민겸은 캠프 수훈선수로 선정됐다.

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김원형 두산 감독도 만족감을 드러냈다. 그는 “캠프 오기전 구상했던 목표들이 전반적으로 잘 이루어져 만족스럽다”면서 “투수들은 체력 강화와 스트라이크를 던질 수 있는 자신감을 키우는 데 중점을 뒀고, 야수들은 훈련과 연습경기에서 긍정적인 모습을 보여줬다”고 평가했다.

젊은 선수들에게도 기대를 걸었다. 김 감독은 “신인들 역시 이번에 배운 것들을 바탕으로 프로 무대에 잘 적응한다면 빠른 시일 내에 1군에서 볼 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “2027시즌은 이미 시작했다. 귀국 후에도 선수들이 휴식과 개인 훈련을 잘 병행해서 스프링캠프에 더욱 준비된 모습으로 합류하길 바란다”고 강조했다.

이번 캠프 최고참 이영하는 “강도 높은 일정이었지만 선수들 모두 밝은 분위기 속에서 끝까지 최선을 다했다. 특히 후배들이 적극적으로 훈련하는 모습을 보면서 나 역시 많은 자극을 받았다”며 “이 노력이 헛되지 않도록 몸을 잘 만들고, 올해보다 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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